Dieta ricca di proteine, per tonificare i muscoli e perdere peso

Curare l’apporto di proteine nella dieta è cruciale per la salute. Questi nutrienti rappresentano infatti i ‘mattoni’ dei nostri organi e dei tessuti. Fondamentali per la crescita dei bambini, possono rivelarsi utili anche ai fini del calo ponderale.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, sono diverse le testimonianze scientifiche a cui fare riferimento. Tra queste è possibile citare uno studio congiunto del 2015, che ha visto impegnate diverse equipe di realtà accademiche statunitensi come l’Università del Missouri.

Per essere precisi si tratta di una revisione della letteratura medica che ha permesso di concludere che le diete ad alto contenuto proteico – ossia caratterizzate dalla presenza di una quantità di protidi compresa tra 1,2 e 1,6 grammi per kg di peso corporeo – sono particolarmente vantaggiose per quanto riguarda la gestione di quest’ultimo e il miglioramento dei fattori di rischio cardiovascolare.

Cosa è meglio includere in una dieta ad alto contenuto di proteine? Le alternative possibili sono numerose e comprendono cibi a dir poco gustosi. In questo novero è possibile includere indubbiamente le uova che, oltre ad essere una straordinaria fonte di proteine, sono caratterizzate da un importante contenuto di vitamine e minerali.

Quando si parla di dieta ricca di proteine, è possibile chiamare in causa anche i benefici delle mandorle. Considerate tra le migliori alternative per quanto riguarda gli spuntini a metà mattina o a metà pomeriggio, sono notoriamente caratterizzate dalla presenza di vitamina E e fibre. Nominarle significa ricordare anche la presenza di un interessante contenuto di proteine. Lo stesso vale per i pistacchi e gli anacardi.

Tornando alle proteine animali, è doveroso soffermarsi sul petto di pollo. Versatile in cucina, è ricchissimo di proteine – per ottimizzare la presenza di questi nutrienti nel pasto, è consigliabile consumarlo senza pelle – e ha una carne con pochi grassi

In una dieta ricca di proteine – che come dimostrato da uno studio canadese del 2018 può rivelarsi utile pure ai fini del miglioramento delle performance muscolari degli atleti – è possibile includere anche lo yogurt greco.

Quando lo si acquista, è opportuno fare attenzione alla presenza di zuccheri aggiunti e, se possibile, scegliere un prodotto che ne sia privo. Concludiamo con un cenno ai cavolini di Bruxelles, ottima fonte di protidi – circa 2 grammi in poco meno di un etto – oltre che di fibre e vitamina C. Ricordiamo che prima di introdurre questi alimenti nella dieta è bene chiedere consiglio al proprio medico di fiducia.