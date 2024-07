Albumina: cos’è, valori e in che alimenti trovarla

Spesso associata all'albume d'uovo, questa proteine prodotta dal fegato è fondamentale per il mantenimento della pressione osmotica del sangue e per il trasporto di ormoni e altre molecole nel corpo.

Se stavi pensando che il termine “albumina” si riferisse esclusivamente ad una componente dell’albume d’uovo, ti stai sbagliando! Questa molecole è essenziale per il benessere dell’organismo umano ed è molto di più di una semplice proteina presente nel sangue. L’albumina prodotta dal fegato è possibile ricavarla anche a partire dall’alimentazione di tutti i giorni? In questo articolo del magazine di DiLei esploreremo tutti i segreti dell’albumina, svelando come integrarla correttamente all’interno del proprio regime alimentare e quali benefici offre per la salute e per la bellezza del corpo. Continua a leggere e scopri come rendere l’albumina una nuova alleata per il benessere quotidiano.

Cos’è l’albumina?

L’albumina è una proteina prodotta dal fegato e poi immessa nel sangue, dove rappresenta il 60% delle proteine plasmatiche totali. Questo valore non è banale, ma anzi è importantissimo per regolare la pressione oncotica dei vasi sanguigni. In parole povere, la presenza dell’albumina all’interno di arterie, vene e capillari del corpo umano, fa si che la componente liquida del sangue (ovvero il plasma) rimanga nei vasi e non fuoriesca nei tessuti. Quindi, l’albumina garantisce la fluidità del sangue e permette il trasporto di altre proteine, ormoni, acidi grassi e farmaci nel torrente circolatorio.

A cosa serve l’albumina?

L’albumina è una proteina prodotta dal corpo umano e più nello specifico dalla ghiandola epatica, che presenta molteplici funzioni all’interno dell’organismo umano. Di seguito vengono riportate le principali funzioni dell’albumina:

Mantenimento della pressione oncotica: essendo una delle proteine più abbondanti presenti nel plasma sanguigno, questa contribuisce per circa l’80% alla pressione oncotica, che è la forza che attrae i liquidi nel sangue dai tessuti circostanti e li trattiene nei vasi. Questo aiuta a prevenire l’accumulo di liquidi nei tessuti ed evita la formazioni di edemi. Basti pensare che danni al fegato si traducono in una minore produzione di albumina e stravasi ematici, che provocano gonfiore, edema, stasi ematica e piccole petecchie sulla cute (macchioline rosse).

In che alimenti si trova l’albumina?

L’albumina si trova principalmente in alimenti di origine animale. Le fonti alimentari principali includono uova (soprattutto l’albume), carne, pesce, latticini e legumi. Gli albumi d’uovo sono particolarmente ricchi di albumina e per questo hanno un nome che richiama proprio questa componente alimentare. Di seguito una tabella che riporta gli alimenti più ricchi di tale proteina (per 100 g):

Alimento Proteine (g/100g) Uovo intero, cotto 12,5 Albume d’uovo, crudo 10,9 Albume d’uovo, cotto 10,9 Pollo, petto senza pelle, cotto 31,0 Tacchino, petto senza pelle, cotto 29,0 Salmone, affumicato 24,6 Tonno, in scatola 25,5 Formaggio fresco (tipo cottage) 11,1 Latte intero 3,2 Yogurt greco 10,0

Valori ottimali dell’albumina e come misurarli

I valori ottimali di albumina nel sangue variano generalmente tra 3.5 e 5.0 g/dL. La misurazione dell’albumina viene effettuata tramite un semplice esame del sangue. Livelli bassi possono indicare problemi di salute come malattie epatiche, infiammazioni croniche o sindrome nefrosica.

Intervallo normale di albumina nel sangue 3.5 – 5.0 grammi per decilitro (g/dL)

Cosa succede se ho bassi livelli di albumina nel sangue?

L’albumina, come già detto, è una delle proteine più abbondante nel plasma e svolge diverse funzioni cruciali, tra cui il mantenimento della pressione oncotica. Quando il fegato, l’organo responsabile della produzione di albumina, subisce un danno, la sua capacità di sintetizzare questa proteina diminuisce e quindi si possono avere ripercussioni sulla salute generale dell’organismo. La riduzione dell’albumina nel sangue porta ad una diminuzione della pressione oncotica, che a sua volta può generare:

Stravasi: i liquidi tendono a fuoriuscire dai vasi sanguigni e ad accumularsi nei tessuti circostanti, causando gonfiore e edema diffuso. Questo può manifestarsi in diverse aree del corpo, come caviglie, gambe, addome e polmoni. Nei casi più gravi di carenza, possono verificarsi anche ematomi e petecchi e diffuse sulla pelle.

i liquidi tendono a fuoriuscire dai vasi sanguigni e ad accumularsi nei tessuti circostanti, causando gonfiore e edema diffuso. Questo può manifestarsi in diverse aree del corpo, come caviglie, gambe, addome e polmoni. Nei casi più gravi di carenza, possono verificarsi anche e diffuse sulla pelle. Ipotensione: la pressione sanguigna può diminuire a causa della perdita di volume ematico, provocando anche svenimenti.

la pressione sanguigna può diminuire a causa della perdita di volume ematico, provocando anche svenimenti. Disidratazione: il corpo può perdere liquidi anche attraverso l’urina, contribuendo alla disidratazione complessiva dell’organismo.

il corpo può perdere liquidi anche attraverso l’urina, contribuendo alla disidratazione complessiva dell’organismo. Aumento del rischio di infezioni: la riduzione dell’albumina compromette la capacità del corpo di combattere le infezioni portate avanti da germi patogeni.

Oltre agli stravasi, altri sintomi di una bassa concentrazione di albumina nel sangue possono includere:

Stanchezza

Debolezza muscolare

Perdita di appetito

Nausea e vomito

Diarrea

Alterazioni della funzione renale

Qualora si sospettasse un danno epatico o una bassa concentrazione di albumina nel sangue, è importante consultare un medico per una diagnosi e un trattamento adeguati. Il trattamento, in alcuni casi più gravi, potrebbe rendere necessaria l’assunzione di albumina sintetica per via endovenosa per aumentare i livelli di albumina nel sangue e contrastare gli stravasi e altri problemi.

L’importanza di assumere l’albumina con l’alimentazione

Assumere adeguate quantità di albumina attraverso l’alimentazione è fondamentale per il mantenimento delle funzioni vitali dell’organismo. Un apporto insufficiente può portare a edemi, malnutrizione proteica e ridotta capacità di trasporto di molecole cruciali, come ormoni e acidi grassi. Una dieta sana, varia ed equilibrata contribuisce al mantenimento di livelli ottimali di albumina nel sangue e al giusto grado di sintesi da parte dei tessuti del fegato.

Esempio di schema dietetico settimanale

Di seguito viene riportato un menu settimanale normocalorico sano e bilanciato che include i giusti macronutrienti (carboidrati, proteine, grassi) e che fornisce quindi anche gli adeguati livelli di albumina. Si tratta solo di uno schema settimanale generale ed esemplificativo, per far comprendere la varietà dei pasti e la loro quantità in modo tale da apportare le giuste quantità di albumina all’interno del corpo.

Giorno 1:

Pasto Alimento Quantità Macronutrienti Colazione Yogurt greco 150g Proteine, Grassi Muesli 30g Carboidrati, Fibre Spuntino Frutta fresca (es. mela) 1 media Carboidrati, Fibre Pranzo Insalata di pollo 100g pollo + verdure Proteine, Fibre Quinoa 50g Carboidrati, Proteine, Fibre Verdure miste 100g Fibre Merenda Mandorle 30g Proteine, Grassi Cena Salmone alla griglia 150g Proteine, Grassi Patate dolci al forno 150g Carboidrati, Fibre Broccoli 100g Fibre

Giorno 2:

Pasto Alimento Quantità Macronutrienti Colazione Uova strapazzate 2 uova Proteine, Grassi Pane integrale 2 fette Carboidrati, Fibre Spuntino Yogurt magro 150g Proteine Pranzo Insalata di tonno 100g tonno + verdure Proteine, Fibre Riso integrale 50g Carboidrati, Fibre Pomodori 100g Fibre Merenda Frutta secca (es. noci) 30g Proteine, Grassi Cena Petto di pollo al limone 150g Proteine Quinoa 50g Carboidrati, Proteine, Fibre Verdure grigliate 150g Fibre

Giorno 3:

Pasto Alimento Quantità Macronutrienti Colazione Porridge di avena 50g Carboidrati, Fibre Latte di mandorle 200ml Carboidrati, Proteine, Grassi Spuntino Frutta fresca (es. banana) 1 media Carboidrati, Fibre Pranzo Insalata di gamberetti 100g gamberetti + verdure Proteine, Fibre Farro 50g Carboidrati, Fibre Spinaci 100g Fibre Merenda Yogurt greco 150g Proteine Cena Salmone affumicato 150g Proteine, Grassi Quinoa 50g Carboidrati, Proteine, Fibre Zucchine grigliate 150g Fibre

Giorno 4:

Pasto Alimento Quantità Macronutrienti Colazione Smoothie proteico 1 banana + 150g yogurt + 30g proteine in polvere Proteine, Carboidrati, Fibre Spuntino Mandorle 30g Proteine, Grassi Pranzo Pollo arrosto 150g Proteine Patate 150g Carboidrati Insalata mista 100g Fibre Merenda Frutta fresca (es. pera) 1 media Carboidrati, Fibre Cena Bistecca di manzo 150g Proteine, Grassi Quinoa 50g Carboidrati, Proteine, Fibre Broccoli 100g Fibre

Giorno 5:

Pasto Alimento Quantità Macronutrienti Colazione Pancakes integrali 2 pezzi Carboidrati, Fibre Frutta fresca (es. fragole) 100g Carboidrati, Fibre Spuntino Yogurt magro 150g Proteine Pranzo Insalata di salmone 100g salmone + verdure Proteine, Fibre Riso basmati 50g Carboidrati, Fibre Pomodori 100g Fibre Merenda Frutta secca (es. noci) 30g Proteine, Grassi Cena Pollo alla griglia 150g Proteine Quinoa 50g Carboidrati, Proteine, Fibre Verdure al vapore 150g Fibre

Giorno 6:

Pasto Alimento Quantità Macronutrienti Colazione Uova in camicia 2 uova Proteine, Grassi Pane integrale tostato 2 fette Carboidrati, Fibre Spuntino Frutta fresca (es. kiwi) 1 medio Carboidrati, Fibre Pranzo Insalata di tonno 100g tonno + verdure Proteine, Fibre Farro 50g Carboidrati, Fibre Peperoni 100g Fibre Merenda Yogurt greco 150g Proteine Cena Salmone al forno 150g Proteine, Grassi Quinoa 50g Carboidrati, Proteine, Fibre Asparagi 100g Fibre

Giorno 7:

Pasto Alimento Quantità Macronutrienti Colazione Smoothie verde 1 banana + 1 manciata di spinaci + 150g yogurt + 30g semi di chia Proteine, Carboidrati, Fibre Spuntino Frutta secca (es. mandorle) 30g Proteine, Grassi Pranzo Insalata di pollo 100g pollo + verdure Proteine, Fibre Quinoa 50g Carboidrati, Proteine, Fibre Pomodori 100g Fibre Merenda Frutta fresca (es. pesca) 1 media Carboidrati, Fibre Cena Petto di tacchino 150g Proteine Riso integrale 50g Carboidrati, Fibre Zucchine grigliate 150g Fibre

Controindicazioni e interazioni:

Non esistono delle specifiche controindicazioni per quanto riguarda l’albumina come nutriente, ma un eccesso di integratori di albumina può portare a problemi renali o sovraccarico proteico dell’organismo, ma anche a una situazione di “disidratazione apparente” dei tessuti. Persone con patologie o condizioni specifiche di salute, come malattie renali, dovrebbero consultare un medico prima di assumere integratori contenenti l’albumina. L’albumina è spesso al centro di interazioni farmacologiche, in quanto molti farmaci che normalmente non potrebbero circolare all’interno del torrente ematico a causa delle loro caratteristiche chimiche (lipofilia), si legano all’albumina per diffondersi nel sangue e, quindi, arrivare ai tessuti bersaglio. Può succedere, che a causa di bassi livelli di albumina o di competizioni tra farmaci, si possono avere modifiche farmacocinetiche e farmacodinamiche di alcuni effetti di farmaci.

Le 5 cose che non sapevi sull’albumina

Versatilità nel trasporto: oltre a nutrienti e ormoni, l’albumina trasporta anche farmaci e metalli pesanti all’interno del sangue. Indicatore di salute: livelli bassi di albumina possono essere un indicatore precoce di malattie epatiche o renali, anche gravi. Uso medico: l’albumina viene utilizzata in ambito medico come soluzione per trattare ustioni, shock e insufficienza epatica. Struttura unica: la sua struttura permette di legare una vasta gamma di molecole, rendendola un trasportatore efficiente e versatile. Produzione sintetica: esistono metodi per produrre albumina sintetica, utilizzata in trattamenti medici e ricerca o per sopperire a casi di livelli troppo bassi di tale proteina ematica.

