Delica, butternut e le altre varietà di zucca che ci fanno bene

Fonte: 123RF Diverse varietà di zucca.

L’autunno è la stagione delle zucche, in tutte le loro varietà che meritano di essere scoperte. Le varietà di zucca sono infatti tantissime e capaci di caratterizzarle fortemente nell’aspetto, ma anche nel sapore e nelle caratteristiche nutrizionali – che come vedremo sono comunque piuttosto simili tra loro, a differenza del sapore e della consistenza che possono cambiare davvero tanto tra una varietà e l’altra rendendole più adatte per una preparazione piuttosto che per un’altra. Conoscerle è importante per sapere come vanno consumate: di alcune si può mangiare la buccia, altre possono essere mangiate crude e altre ancora anche quando non sono ancora mature e somigliano a una zucchina. Allora vediamo insieme le varietà di zucca più diffuse nella nostra zona geografica e come fare il pieno di benessere in autunno con le loro proprietà.

Cos’è

La zucca, appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae – come i cetrioli e l’anguria-, è una pianta orticola annuale che si sviluppa a partire da semi. Si tratta di un frutto dalla forma tondeggiante o allungata, con una buccia dura e spessa di colore variabile, che può andare dal verde scuro al giallo intenso o persino all’arancione brillante. All’interno, la polpa della zucca è morbida e succosa, di solito di colore arancione, ma possono esistere varietà con polpe di altri colori come il bianco o il verde chiaro. La zucca è composta principalmente da acqua ed è ricca di fibre alimentari, vitamine (come la vitamina A, la vitamina C e alcune del gruppo B) e minerali (come il potassio, il magnesio e il ferro). Grazie alle sue caratteristiche nutrizionali, la zucca rappresenta un alimento versatile e salutare, utilizzato in molte preparazioni culinarie. La sua polpa può essere cotta al forno, bollita, fritta o utilizzata per preparare zuppe, risotti, dolci e molto altro ancora. Inoltre, le zucche sono spesso decorate e intagliate durante le festività di Halloween.

La zucca ha una lunga storia che affonda le sue radici nelle antiche civiltà dell’America Centrale e del Sud. Fu proprio in queste regioni che la zucca venne coltivata per la prima volta, diventando un alimento fondamentale per le popolazioni locali. Successivamente, grazie alle esplorazioni e alle migrazioni, la zucca fu introdotta in Europa, dove trovò terreno fertile per la sua diffusione. Nel corso dei secoli, la zucca ha conquistato un posto di rilievo nella cucina di molte culture, assumendo forme e caratteristiche diverse a seconda delle varietà. Tra le varietà più note e apprezzate vi sono la Zucca Mantovana, la Zucca Marina di Chioggia, la Zucca Americana, la Zucca Berrettina Piacentina, la Zucca Butternut, la Zucca Lunga Napoletana, la Zucca Delica e la Zucca Trombetta di Albenga. Ogni varietà di zucca presenta caratteristiche distintive sia dal punto di vista estetico che nutrizionale, vediamole insieme.

Le varietà di zucca

Zucca Mantovana

La Zucca Mantovana è una varietà di zucca originaria della regione italiana di Mantova. Questa zucca si caratterizza per la sua forma tondeggiante e la sua buccia liscia e di colore verde scuro. La polpa, invece, è di un colore arancione intenso. È ricca di vitamina A, che contribuisce al benessere della pelle e degli occhi, e contiene anche vitamina C, che favorisce il sistema immunitario. Inoltre, è una fonte di fibre alimentari, che aiutano a regolare la digestione e favoriscono il senso di sazietà. La Zucca Mantovana ha anche proprietà antiossidanti grazie alla presenza di carotenoidi come il beta-carotene. Questi composti contribuiscono a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi e hanno un effetto benefico sulla salute cardiovascolare. Grazie al suo sapore dolce e delicato, la Zucca Mantovana è molto versatile in cucina e può essere utilizzata per preparare zuppe, risotti, gnocchi e dolci.

Zucca Marina di Chioggia

La Zucca Marina di Chioggia è una varietà originaria della città di Chioggia. Questa particolare varietà di zucca è caratterizzata da una forma tondeggiante e da una buccia bitorzoluta dura di colore verde scuro, mentre la sua polpa è di un arancione brillante. Questa zucca è un’ottima fonte di vitamina A, vitamina C, potassio e fibre. La presenza di vitamina A contribuisce alla salute degli occhi e del sistema immunitario, mentre la vitamina C svolge un ruolo importante nella protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Il potassio presente nella Zucca Marina di Chioggia aiuta a regolare la pressione sanguigna e il corretto funzionamento dei muscoli. Inoltre, grazie all’alto contenuto di fibre, questa zucca favorisce la digestione e aiuta a mantenere un senso di sazietà più duraturo. Le proprietà antiossidanti della Zucca Marina di Chioggia contribuiscono alla prevenzione dei danni cellulari causati dai radicali liberi nel corpo. In cucina, questa varietà di zucca può essere utilizzata per preparare zuppe, risotti o semplicemente arrostita al forno per un contorno gustoso e salutare.

Zucca Delica

La Zucca Delica, è una varietà di zucca molto apprezzata per le sue caratteristiche uniche. Ha una forma tondeggiante e leggermente appiattita, con una buccia di colore verde scuro e striature più chiare. La sua polpa è densa, cremosa e di colore arancione, una delle più intense e apprezzate a livello oranolettico. Dal punto di vista nutrizionale, la Zucca Delica è ricca di vitamina A, che favorisce la salute della pelle e delle mucose, nonché di vitamina C, che contribuisce al rafforzamento del sistema immunitario. Inoltre, contiene anche vitamine del gruppo B, potassio, magnesio e fibre alimentari. Le proprietà della Zucca Delica sono molteplici. Grazie alla presenza di antiossidanti come i carotenoidi, questa zucca può aiutare a contrastare l’azione dei radicali liberi nel nostro organismo, favorendo così il benessere generale. Inoltre, grazie al suo contenuto di fibre alimentari, può svolgere un’azione benefica sul sistema digestivo, favorendo la regolarità intestinale. La Zucca Delica è ideale per la preparazione di piatti dolci e salati. Il suo gusto dolce e delicato si presta perfettamente per la preparazione di zuppe vellutate, gnocchi o torte. Inoltre, può essere cotta al forno o grigliata per ottenere una consistenza morbida e un sapore ancora più intenso. La sua buccia è edibile.

Zucca Butternut

Questa zucca si distingue per la sua forma allungata e la buccia liscia di color beige, che la rende facilmente riconoscibile. La polpa arancione è dolce e cremosa, conferendo un sapore delicato e leggermente nocciolato ai piatti in cui viene utilizzata. Oltre al suo gusto delizioso, la zucca Butternut offre anche numerosi benefici nutrizionali. È ricca di vitamine A, C ed E, che svolgono un ruolo importante nella protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Inoltre, contiene una buona quantità di potassio, che favorisce il corretto funzionamento del sistema nervoso e muscolare. Grazie alla presenza di antiossidanti come il beta-carotene, questa varietà di zucca può contribuire a rafforzare il sistema immunitario e a prevenire malattie croniche. Inoltre, è una fonte naturale di fibre, che favoriscono la regolarità intestinale e aiutano a mantenere un peso corporeo equilibrato. Può essere arrostita al forno, aggiunta a zuppe o purè, oppure utilizzata come ingrediente principale per realizzare gustosi piatti vegetariani. Grazie alla sua consistenza morbida e al sapore dolce, questa varietà di zucca è molto versatile e si presta ad essere utilizzata in molte ricette creative.

Zucca Lunga Napoletana

La zucca lunga napoletana è una varietà di zucca caratterizzata da una forma allungata e cilindrica. Questo tipo di zucca presenta una buccia dura e liscia, di colore verde scuro con striature giallognole, che nasconde una polpa dal colore giallo intenso e saporito. Le dimensioni della zucca lunga napoletana possono variare, ma solitamente raggiunge una lunghezza di circa 40-50 centimetri. All’interno è praticamente tutta piena il che la rende una delle più redditizie dell’orto. Questa zucca è molto ricca di fibre, che favoriscono il transito intestinale e contribuiscono al senso di sazietà. Inoltre, contiene vitamine del gruppo B, come la niacina e l’acido folico, che sono importanti per il metabolismo energetico e la salute del sistema nervoso. La zucca lunga napoletana è anche una buona fonte di vitamina A, che è essenziale per la salute degli occhi e la funzione immunitaria. La sua polpa morbida e dolce si presta bene alla cottura al forno, alla preparazione di zuppe e vellutate, o anche come ingrediente principale in torte e dolci autunnali, anche se la sua ricetta d’elezione è la tradizionale pasta con la zucca alla napoletana. Può essere consumata anche cruda.

Zucca Berrettina Piacentina

La Zucca Berrettina Piacentina, conosciuta anche come varietà di zucca “Berrettina di Piacenza”, è una tipologia di zucca che si distingue per le sue caratteristiche uniche. Questa varietà presenta una forma piatta e una buccia di colore verde, spesso con striature. La polpa, di colore arancione intenso, è dolce, gustosa e farinosa, rendendo la Zucca Berrettina Piacentina particolarmente adatta per la preparazione di ripieni, zuppe, risotti e dolci. La Zucca Berrettina Piacentina è una fonte preziosa di vitamine A e C, che svolgono un ruolo importante nel rafforzamento del sistema immunitario e nella protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Inoltre, contiene una buona quantità di fibre, che favoriscono il regolare transito intestinale e contribuiscono al senso di sazietà. Le proprietà della Zucca Berrettina Piacentina vanno oltre il suo valore nutrizionale. Grazie alla presenza di antiossidanti, come i carotenoidi, questa varietà di zucca può aiutare a contrastare i radicali liberi e a prevenire l’invecchiamento cellulare. Inoltre, è stata dimostrata la presenza di composti fitochimici con potenziali effetti antinfiammatori e antitumorali.

Zucca Americana

La Zucca Americana è una varietà di zucca originaria del Messico. Si distingue per la sua forma rotonda o ovale, con una buccia dura e spessa di colore arancione intenso. La polpa della zucca americana è dolce e cremosa, perfetta per la preparazione di zuppe, puree e dolci. Si tratta di una varietà di zucca ricca di vitamine A, C e E, che svolgono un ruolo importante nel mantenimento della salute degli occhi, della pelle e del sistema immunitario. Inoltre, contiene anche potassio, un minerale essenziale per il corretto funzionamento del cuore e dei muscoli. Grazie al suo basso contenuto calorico e all’elevato contenuto di fibre, la zucca americana può essere un valido alleato per chi cerca di perdere peso o mantenere una dieta equilibrata. Inoltre, le proprietà antiossidanti presenti nella zucca americana possono contribuire a contrastare l’invecchiamento cellulare e proteggere l’organismo dai danni dei radicali liberi. Infine, la zucca americana è anche una fonte di beta-carotene, un pigmento che viene convertito in vitamina A dall’organismo e che può contribuire a mantenere una buona salute visiva.

Zucca Trombetta di Albenga

La Zucca Trombetta di Albenga è una varietà particolare di zucca caratterizzata da una forma allungata e curva, simile a una tromba e una buccia di un arancio piuttosto chiaro. Si può consumare anche quando non è ancora matura e la sua buccia è ancora verde – oltre ad essere ancora caratterizzata da dimensioni piuttosto contenute. In questo caso si cucina in modo simile alla zucchina. Questa varietà è originaria della regione ligure, in particolare della città di Albenga, da cui prende il nome. Le sue caratteristiche estetiche la rendono molto apprezzata grazie alla polpa di colore giallo intenso non troppo dolce e alla consistenza morbida e cremosa, perfetta per la preparazione di zuppe. Dal punto di vista nutrizionale, questa varietà di zucca è ricca di vitamine A e C, oltre a essere una fonte importante di fibre alimentari. Grazie alla presenza di antiossidanti, la Zucca Trombetta di Albenga può contribuire al miglioramento della salute cardiovascolare e del sistema immunitario. Inoltre, è un alimento a basso contenuto calorico e ricco di acqua, ideale per chi vuole perdere peso, visto anche il ridotto contenuto di zuccheri.

Fonti bibliografiche

Health Benefits of Pumpkin, WebMD

The role of carotenoids in human health, PubMed

Cucurbita moschata Duch. and its active component, β-carotene effectively promote the immune responses through the activation of splenocytes and macrophages, PubMed

Nutritional characterization of Butternut squash (Cucurbita moschata D.): Effect of variety (Ariel vs. Pluto) and farming type (conventional vs. organic), PubMed

Tabella di composizione degli alimenti, CREA