Gli alimenti che proteggono il nostro sistema immunitario, perché sono importanti e cosa evitare nei mesi più freddi

Con l’arrivo dell’inverno cambiano i ritmi, le temperature e anche le esigenze del nostro organismo. Le giornate più corte, il freddo, gli ambienti chiusi e la maggiore circolazione di virus mettono alla prova il sistema immunitario, e non è un caso se in questo periodo ci ammaliamo più spesso. La tentazione è cercare l’alimento salvavita, il superfood capace di proteggerci da raffreddori e influenze. In realtà, non esiste un singolo cibo che impedisca di ammalarsi, ma esiste un modo di costruire i pasti che sostiene davvero le difese immunitarie.

Perché l’alimentazione conta di più nei mesi freddi

Durante l’inverno il sistema immunitario lavora in condizioni più complesse. La minore esposizione alla luce solare può influire sui livelli di vitamina D, il freddo aumenta il dispendio energetico e lo stress fisico, mentre infezioni e infiammazioni diventano più frequenti. Un’alimentazione equilibrata non blinda il corpo, ma lo mette nelle condizioni migliori per reagire: riduce l’infiammazione di base, sostiene la produzione di cellule immunitarie e mantiene efficiente la barriera intestinale, che è una delle prime linee di difesa contro i patogeni.

Verdure di stagione: la base di tutto

Le verdure invernali sono spesso sottovalutate, ma rappresentano una vera risorsa per il sistema immunitario. Cavoli, broccoli, cavolfiori, verze, cavolo nero e radicchio appartengono alla famiglia delle crucifere, ricche di composti bioattivi come i glucosinolati, che supportano i meccanismi di difesa cellulare e i processi di detossificazione fisiologica. Anche le verdure a foglia verde e quelle arancioni, come zucca e carote, apportano vitamine antiossidanti (A, C, K) e fibre utili a mantenere efficiente l’intestino. Inserirle quotidianamente, cotte o crude, aiuta a costruire una risposta immunitaria più stabile nel tempo.

Vitamina C: non è solo negli agrumi

La vitamina C è spesso associata esclusivamente agli agrumi, ma in realtà molti altri alimenti ne sono ricchi: cavoli, broccoli, cavolfiori, kiwi, radicchio e peperoni ne contengono quantità significative. La vitamina C contribuisce alla funzione delle cellule immunitarie e alla protezione dallo stress ossidativo. Non serve assumerne dosi elevate in un singolo momento: è molto più efficace introdurla regolarmente, attraverso i pasti.

Proteine di qualità: un supporto essenziale

Il sistema immunitario è fatto di cellule, anticorpi ed enzimi che richiedono proteine per essere prodotti. In inverno è importante non trascurarne l’apporto, scegliendo fonti di qualità e ben distribuite nei pasti. Legumi, pesce, uova, latticini fermentati e carni magre forniscono aminoacidi essenziali utili al mantenimento delle difese. Anche alternare proteine animali e vegetali contribuisce a una maggiore varietà nutrizionale e a un migliore equilibrio intestinale.

Zinco e ferro: micronutrienti chiave

Tra i minerali più importanti per il sistema immunitario ci sono zinco e ferro.

Lo zinco è coinvolto nella funzione delle cellule immunitarie e si trova in legumi, semi di zucca, frutta secca, cereali integrali e uova. Il ferro, fondamentale per il trasporto dell’ossigeno e per l’energia cellulare, è presente in legumi, verdure a foglia verde, carne, pesce e uova. Una carenza di questi micronutrienti può rendere l’organismo più vulnerabile alle infezioni, soprattutto nei mesi freddi.

Grassi buoni e infiammazione

Non tutti i grassi sono uguali, e in inverno è particolarmente importante scegliere quelli giusti. Gli omega-3, presenti nel pesce azzurro, nelle noci e nei semi di lino, hanno un’azione antinfiammatoria che contribuisce a modulare la risposta immunitaria. Anche l’olio extravergine d’oliva, consumato a crudo, apporta polifenoli con funzione antiossidante e antinfiammatoria, utili a proteggere l’organismo dagli stress stagionali.

Intestino e difese: un legame stretto

Gran parte del sistema immunitario è localizzata nell’intestino. Per questo, prendersene cura è fondamentale per ammalarsi meno. Fibre, legumi, verdure, cereali integrali e alimenti fermentati come yogurt e kefir aiutano a mantenere un microbiota equilibrato, che svolge un ruolo chiave nella difesa contro virus e batteri. Un intestino in equilibrio risponde meglio agli stimoli esterni e riduce l’infiammazione cronica di basso grado.

Il superpotere dei cibi caldi

In inverno, anche la temperatura dei pasti ha un impatto. Zuppe, minestre e piatti caldi facilitano la digestione e aiutano il corpo a conservare energia, riducendo lo stress metabolico. Non si tratta solo di comfort: una digestione efficiente permette al sistema immunitario di funzionare meglio, senza essere costantemente impegnato a gestire disagi intestinali.

Cosa evitare (o limitare) nei mesi freddi

Sostenere il sistema immunitario non significa solo aggiungere alimenti buoni, ma anche ridurre ciò che può ostacolare il lavoro dell’organismo, soprattutto in un periodo in cui il corpo è già più esposto a stress, infezioni e infiammazione. In inverno, alcune abitudini alimentari diventano più frequenti (cibi super calorici, dolci, bevande alcoliche) ma se ripetute con costanza possono indebolire le difese invece di rafforzarle. Non si tratta di eliminare o demonizzare, bensì di limitare e contestualizzare, tenendo conto dell’effetto che certi cibi hanno su infiammazione, microbiota e risposta immunitaria. Ecco cosa è utile tenere sotto controllo.

Zuccheri semplici e dolci industriali

Un consumo elevato e frequente di zuccheri semplici può favorire picchi glicemici e un aumento dell’infiammazione sistemica. Inoltre, un eccesso di zucchero può interferire temporaneamente con l’attività di alcune cellule immunitarie, rendendo l’organismo meno efficiente nella risposta agli agenti esterni.

Cibi ultra-processati

Snack confezionati, piatti pronti, prodotti ricchi di additivi e grassi di bassa qualità tendono a essere poveri di micronutrienti e fibre, ma ricchi di sodio e zuccheri nascosti. Questo tipo di alimentazione può alterare l’equilibrio del microbiota intestinale, che gioca un ruolo centrale nella funzione immunitaria.

Eccesso di alcol

Nei mesi freddi, e soprattutto durante le festività, il consumo di alcol tende ad aumentare. Tuttavia, l’alcol ha un effetto immunosoppressivo dose-dipendente: interferisce con la funzione delle cellule di difesa, peggiora la qualità del sonno e può aumentare la permeabilità intestinale, rendendo l’organismo più vulnerabile.

Grassi di scarsa qualità

Un’elevata presenza di grassi saturi e trans, tipici di fritti, fast food e prodotti da forno industriali, può favorire uno stato infiammatorio di basso grado. Questo tipo di infiammazione cronica silenziosa sottrae risorse al sistema immunitario, che risulta meno pronto a rispondere alle infezioni.

