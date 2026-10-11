Re Carlo, Harry prende una decisione netta: a Natale va via con la famiglia

Harry e Meghan passeranno il Natale in California, lontano da Sandringham e da Re Carlo: la scelta dei Sussex

IPA Re Carlo e Harry

Da quando è salito al trono, Re Carlo non ha mai rinunciato al Natale a Sandringham, proprio come faceva sua madre: la famiglia riunita nella tenuta del Norfolk, la messa nella chiesetta di St Mary Magdalene, la passeggiata tra la folla che aspetta al freddo. Quest’anno, con il figlio, la nuora e i bambini finalmente a poche ore di distanza, il Sovrano avrebbe potuto sperare in qualche sedia in più a tavola. E invece, stando a quanto racconta un amico della coppia, a dicembre i Sussex faranno le valigie e voleranno in California, Archie e Lilibet compresi.

Re Carlo e il sogno (sfumato) di un Natale con i nipoti

Lo scorso 10 luglio, a Highgrove, il Re ha riabbracciato Archie e Lilibet per la prima volta dopo quattro anni: l’ultima volta li aveva visti nel 2022, durante il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Quattro anni sono un’eternità, soprattutto quando i nipoti sono così piccoli. Poi, a fine agosto, il trasloco a sorpresa dei Sussex in Inghilterra, con i bambini iscritti in una scuola inglese. Ma i rapporti non sarebbero ancora così distesi da fantasticare su un Natale finalmente tutti insieme.

Secondo il Daily Mail, Harry e Meghan vogliono tenere un profilo basso fino alle feste e poi tornare a Montecito, dove la villa di famiglia li aspetta. Pare che perfino le vacanze scolastiche verranno divise tra la California e il Portogallo. E Carlo? Ufficialmente nessun commento, come da tradizione.

La stampa, però, lo ritrae come un padre e nonno felice all’idea di passare più tempo con il figlio e i nipoti, ma irremovibile su un punto: per Harry e Meghan un ritorno nei ranghi dei Reali operativi è fuori discussione. E, poi, un invito a Sandringham sarebbe stato di certo prematuro, anche considerando i rapporti tra Harry e William, ancora ai minimi storici. Certo, però, una cosa pesa più delle altre: il tempo.

Un autunno difficile per il Sovrano (e quei fischi a Harry)

Per Re Carlo non è un periodo semplice. Il libro di memorie del Conte Spencer, fratello di Diana, ha riaperto ferite mai davvero chiuse, con ricordi tutt’altro che teneri nei suoi confronti, mentre il fratello Andrea continua a finire nelle cronache giudiziarie. E adesso, anche il Natale rischia di trasformarsi in un nuovo capitolo della saga familiare.

Non aiuta nemmeno il clima intorno a Harry. Venerdì 9 ottobre il Duca è andato a vedere Leicester-Gloucester a Welford Road, birra in mano, come un tifoso qualsiasi. Peccato che, quando la regia lo ha inquadrato sul maxischermo, da una parte degli spalti siano partiti i fischi, così forti che le telecamere di TNT Sports si sono affrettate a tornare sul campo. Quasi in contemporanea, Meghan Markle si trovava al Claridge’s con Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace, al suo debutto mondano a Londra dopo il trasloco.

E c’è un altro motivo dietro la fuga in California. Il mese scorso due fotografi sono stati sorpresi a gironzolare intorno alla scuola dei bambini, e il portavoce della coppia ha parlato di un’intrusione inaccettabile. Proteggere Archie e Lilibet, per Harry, viene prima di tutto.