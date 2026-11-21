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Getty Images Harry e Re Carlo

Il Natale a Sandringham è una tradizione a cui Re Carlo tiene particolarmente, ma anche quest’anno Harry e Meghan Markle potrebbero trascorrere le festività lontano dal resto della Famiglia Reale.

Durante un’apparizione a sorpresa a This Morning, Harry si è trovato infatti a fare i conti con una domanda piuttosto diretta sui suoi programmi per il Natale. I conduttori hanno riportato la conversazione sulle tradizioni dei Windsor. Tra un ricordo dei pranzi di famiglia e qualche sorriso imbarazzato, Harry ha raccontato come si svolgevano le feste a casa Reale, lasciando però in sospeso la questione più attesa: tornerà a Natale da Re Carlo?

Harry alle strette a causa di una domanda sul Natale a Sandringham

Durante la sua apparizione a This Morning, Harry è stato messo davanti a una domanda sulle festività natalizie. I conduttori Alison Hammond e Dermot O’Leary hanno infatti portato la conversazione sulle celebrazioni a Sandringham, la residenza nel Norfolk dove la Famiglia Reale si riunisce tradizionalmente per il Natale. E il Duca di Sussex, visibilmente in imbarazzo, ha risposto raccontando alcuni ricordi delle feste trascorse con i Windsor.

La conversazione è partita dai pranzi natalizi della famiglia. Harry ha raccontato che a tavola non mancavano diverse preparazioni a base di tacchino: arrosto, sfilacciato e persino affumicato. Quando gli è stato chiesto chi si sarebbe occupato invece del pranzo nella sua famiglia, ha risposto facendo i complimenti a Meghan Markle e a sua suocera Doria Ragland, entrambe molto brave in cucina.

Una risposta che ha riportato l’attenzione proprio sui possibili programmi natalizi della coppia recentemente rientrata nel Regno Unito: quest’anno Harry e Meghan torneranno a festeggiare il Natale insieme a Re Carlo a Sandringham? Il Duca non ha fornito una risposta che possa effettivamente confermare o negare la sua presenza ai festeggiamenti di famiglia, ma alcune indiscrezioni hanno già delineato quali potrebbero essere i programmi della coppia.

Harry lontano da Sandringham: il rapporto con Re Carlo

Per Harry e Meghan, dunque, il Natale potrebbe avere un programma diverso da quello del resto della Famiglia Reale. Secondo quanto riportato dalla stampa, i Sussex starebbero valutando di trascorrere le festività nel Regno Unito insieme a Doria Ragland, la madre di Meghan. Sarebbe il loro primo Natale in Inghilterra dopo otto anni, anche se i programmi non risultavano ancora confermati.

A fare chiarezza sulla scelta è stato Alex Rayner, che ha parlato del rapporto tra Harry e i Windsor durante un evento a Londra. Intervistato dal Daily Mail, ha spiegato che il Duca e la moglie non sono stati esclusi dalle celebrazioni di Sandringham: avrebbero semplicemente deciso di trascorrere le feste per conto proprio, dedicando il Natale alla loro famiglia.

Rayner ha anche ridimensionato le indiscrezioni sulle distanze tra Harry e i suoi parenti, sostenendo che i contatti con la Famiglia Reale sarebbero molto più frequenti di quanto si immagini. E sul rapporto con Re Carlo ha aggiunto un particolare: Harry sentirà suo padre il giorno di Natale. Un contatto che potrebbe esserci anche a distanza, mentre il sovrano festeggerà a Sandringham con il resto della famiglia.