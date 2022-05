Simona Izzo su Instagram: “Bella degli zii”. Giulia Catania è mamma

Mamme e papà vip del 2022

A dare l’annuncio su Instagram è stata la zia, Simona Izzo: Giulia Catania è diventata mamma. La figlia di Rossella Izzo e sorella di Myriam Catania, e il compagno Marco De Angelis sono diventati genitori il 14 maggio, ma non hanno ancora annunciato sui social la bella notizia, svelata in anteprima dalla felicissima Simona.

Simona Izzo, la nipote Giulia Catania è diventata mamma

Lea De Angelis Catania pesa quasi quattro chili, sta bene, ed è già la gioia di tutta la famiglia. Ad annunciarlo Simona Izzo, la zia della neo mamma Giulia Catania. Classe 1990, Giulia è la figlia di Rossella Izzo e del ginecologo Vincenzo Catania, nonché sorella minore di Myriam.

Nonostante la grande somiglianza, tra Giulia e sua sorella passano ben 11 anni di differenza, ma sono legatissime. Infatti, la doppiatrice e il compagno, il personal trainer Marco De Angelis, hanno fatto le prove generali da genitori con il piccolo Jacques, figlio di Myriam Catania.

“Bella degli zii” ha scritto Simona Izzo su Instagram, postando il primo video della piccola Lea. Per ora mamma Giulia e papà Marco non hanno dato il lieto annuncio, ma la coppia è sempre stata molto discreta. Infatti, solo lo scorso marzo, a due mesi dal parto Giulia Catania aveva annunciato l’arrivo del primo figlio, in una foto con pancione abbracciata al suo fidanzato.

Giulia Catania e il clan Izzo

Come da tradizione di tutta la famiglia, anche Giulia Catania è una doppiatrice. La ragazza come tutto il clan Izzo ha seguito le orme dei nonni, diventando una delle più richieste al cinema. Tra i personaggi da lei doppiati possiamo ricordare Ellen Page in X-Men: conflitto finale e X-Men – Giorni di un futuro passato, Saoirse Ronan in The Way Back, Analeigh Tipton in In Dubious Battle – Il coraggio degli ultimi e Charlotte Spencer in Cenerentola.

Tutto è iniziato con l’indimenticabile Renato Izzo doppiatore e direttore del doppiaggio, tra le tante cose, che ha dato il via a quello che viene ormai chiamato clan Izzo, tutto composto da doppiatori e attori, partendo dalle sue quattro figlie: Rossella e Simona (gemelle), Fiamma e Giuppy, tutte nate dal matrimonio con Liliana D’Amico.

Non solo cinema però per la piccola di casa, ma anche moda. Infatti, Giulia e Myriam Catania nel 2013 hanno dato vita, insieme all’ex marito della maggiore, Luca Argentero, al brand Mia D’Arco.

Myriam Catania, la sorella ribelle di Giulia

Abbiamo avuto modo di conoscerla meglio al Grande Fratello Vip 5, con il suo carattere rock e ribelle: parliamo di Myriam Catania, sorella della neo mamma Giulia. L’abbiamo crescere in tv nelle fiction, abbiamo ammirato la sua bravura come doppiatrice negli anni, e abbiamo sofferto con lei dopo la fine del matrimonio con Luca Argentero.

Il suo carattere però ha fatto molto discutere durante la sua partecipazione al reality, che ha abbondato dopo poche settimane. Dopo un inaspettato addio al compagno, il pubblicista francese Quentin Kammermann, papà del piccolo Jacques, la coppia è tornata insieme lo scorso settembre e Myriam ha deciso di lasciare l’Italia per vivere in Francia, a Marsiglia, con lui.