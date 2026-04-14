Chi è Titta Angellotti, l’ex moglie di Armando Izzo

Titta Angellotti è l'ex moglie di Armando Izzo: l'amore fra i due sin dall'adolescenza, le figlie e le nozze

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IPA Armando Izzo

Titta Angellotti è l’ex moglie di Armando Izzo. Legata al calciatore per diversi anni, è finita al centro del gossip dopo le dichiarazioni di Raffaella Fico e alcuni post su Instagram.

Chi è Titta Angellotti, ex moglie di Armando Izzo e suo grande amore

Concetta Angellotti, conosciuta da tutti come Titta, è estranea al mondo dello spettacolo, anche se il suo profilo Instagram è seguito da migliaia di follower. Riservata e lontana dai riflettori, ha vissuto un’intensa storia d’amore con Armando Izzo. Titta e il calciatore infatti si sono conosciuti e legati durante l’adolescenza, quando lui era solamente all’inizio della sua carriera.

Un amore intenso che ha superato tante difficoltà, coronato nel 2017 dalle nozze. La coppia ha avuto due figlie, la prima nata quando erano entrambi giovanissimi. L’addio fra i due è arrivato qualche tempo fa, in seguito Armando Izzo si è legato a Raffaella Fico. La showgirl aveva annunciato di aspettare un figlio dallo sportivo, ma al culmine della felicità aveva subito un aborto. Un momento durissimo, seguito da un repentino addio fra i due.

Le parole di Raffaella Fico su Titta Angellotti

In passato Raffaella Fico non aveva mai nascosto le difficoltà nel rapporto con Titta Angelotti, ma nel corso di un’intervista a Verissimo aveva negato la possibilità di un ritorno di fiamma fra il calciatore e l’ex moglie.

“Andava tutto bene, poi improvvisamente lui ha scelto di andare via – aveva raccontato, parlando della scelta di Izzo di prendersi una pausa di riflessione -. Non me lo aspettavo, è stata una cosa improvvisa come un fulmine a ciel sereno. Vivevamo insieme poi lui ha deciso di andare via. Stavamo benissimo, era tutto rosa e fiori. Non so cosa sia successo, credo che abbia avuto bisogno di un momento per stare da solo e riflettere per delle problematiche, delle pressioni. Ci sto male però rispetto la sua scelta”.

“Mi sono innamorata di lui e lo amo tuttora – aveva concluso -. In questo periodo di riflessione sua ne approfitterò per riflettere anche io. Se dovesse tornare, dovrà darmi delle spiegazioni. Poi nella vita mai dire mai”.

Il post di Titta e la replica alla Fico

Nel salotto di Verissimo, Raffaella Fico aveva risposto con chiarezza alla domanda di Silvia Toffanin riguardo la scelta di Armando Izzo di tornare con Titta Angellotti. “Tu torneresti mai con una persona dove non c’è amore? – aveva replicato – Conoscendo Armando non c’è amore di conseguenza… l’ha smentito anche lui! Non c’è, non ci sarà un ritorno”.

Una frase a cui la stessa Titta ha scelto di rispondere, pubblicando su Instagram una foto che la ritrae allo specchio, seguito da un enorme mazzo di rosse rosse con un bigliettino che riporta la scritta: “Ti amo”. A seguire una didascalia che sembra rivolta proprio a Raffaella Fico e alle sue dichiarazioni: “Quando sai perfettamente la verità, ma continui a farli mentire per vedere fino dove possono spingersi”, si legge.

L’ennesimo colpo di scena in una vicenda che sta sempre più assumendo i contorni di una soap opera.