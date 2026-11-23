Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Re Carlo con Meghan Markle e Harry

Non c’è pace tra Harry e Meghan e la royal family britannica. Quando tutto lascia sperare in un possibile riavvicinamento, arriva puntualmente qualcosa a complicare i rapporti tra le due parti. Pare che Re Carlo abbia contattato personalmente la nuora in questo momento particolarmente delicato a causa dell’arresto del padre Thomas Markle. Ma con una mossa il secondogenito di Lady Diana avrebbe nuovamente irritato Buckingham Palace. Allontanando ancora una volta la possibilità di una riconciliazione, soprattutto con William e Kate.

La telefonata di Re Carlo a Meghan Markle dopo l’arresto del padre

A rivelare il presunto tentativo di riavvicinamento è stata Jennie Bond, ex corrispondente reale della BBC che, durante un intervento a Sky News, ha parlato dei rapporti tra Carlo, Harry e Meghan Markle. A detta dell’esperta, il sovrano avrebbe contattato l’ex attrice dopo lo scandalo del padre Thomas.

“Sono abbastanza sicura che il Re abbia comunicato con Meghan dopo l’arresto di suo padre e le abbia mostrato solidarietà in quella difficile situazione”, ha dichiarato la Bond. Precisando, però, che non sarebbe seguito alcun incontro privato tra i due.

Thomas Markle è stato arrestato in Florida lo scorso 6 novembre con l’accusa di possesso di materiale pedopornografico. Una vicenda giudiziaria che ha profondamente colpito Meghan, da tempo distante dal padre.

Per la royal expert, il gesto di Carlo rappresenterebbe un segnale positivo. Anche se di fatto non cambia il rapporto tra Harry e il fratello William.

“Non c’è alcun segno in tal senso, nessun disgelo tra i fratelli. Ma sì, c’è comunicazione tra Harry, Meghan e il Re“, ha chiarito.

Harry irrita Buckingham Palace: la mossa che oscura William e Kate

Una pace tutta da costruire che però rischia di saltare a causa dell’irruenza di Harry. Quest’ultimo avrebbe provocato nuovi malumori a Palazzo con la sua recente visita in Ucraina, organizzata in concomitanza con il viaggio ufficiale di William e Kate Middleton in India.

Secondo quanto riportato dal Times, gli impegni del Duca di Sussex avrebbero complicato il lavoro degli assistenti reali, costretti a gestire la sovrapposizione mediatica tra le iniziative dei due fratelli. A suscitare particolare irritazione sarebbe stata anche la promozione di un’intervista di Harry sull’Ucraina, annunciata proprio mentre William e Kate si preparavano a partecipare alla cerimonia dell’Earthshot Prize.

Una fonte vicina agli ambienti reali ha descritto Harry come “una spina nel fianco per tutti”, sostenendo che le sue iniziative renderebbero sempre più difficile il coordinamento degli impegni istituzionali.

Il problema riguarderebbe soprattutto la posizione del Duca, che dal 2020 non è più un membro attivo della monarchia. E per questo chi lavora a Palazzo sarebbe puntualmente costretto a chiarire alle autorità straniere che Harry non rappresenta ufficialmente né la Corona né il Governo britannico.

Per evitare ulteriori sovrapposizioni, il Principe vorrebbe essere incluso nel grid, il calendario interno utilizzato da Buckingham Palace per coordinare gli appuntamenti dei membri della famiglia reale. Per il Principe conoscere in anticipo gli impegni reali aiuterebbe ad evitare nuovi incidenti diplomatici.

Ma la richiesta non sarebbe stata accolta con particolare entusiasmo. Ingarbugliando ancora di più una situazione già di per sé assai complessa.