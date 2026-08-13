Re Carlo, il rapporto con William in pericolo per colpa di Harry: “Si rischia il disastro”

Il rapporto fra William e Re Carlo sarebbe in pericolo: tutta colpa del ritorno di Harry.

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IPA William

Il rapporto fra Re Carlo e William rischia di essere messo in pericolo dal ritorno di Harry sulla scena. Il riavvicinamento del Re con il secondogenito e Meghan Markle avrebbe causato non poco fermento a Corte e in tanti sarebbero convinti che presto ci sarà una resa dei conti fra William e suo padre.

Re Carlo e William, il rapporto a rischio per colpa di Harry

Come ben sappiamo, dopo un lungo periodo lontano dalla Gran Bretagna e dalla famiglia reale, Harry sembra pronto a riconciliarsi con i reali. Il suo viaggio con Meghan Markle, in cui ha incontrato anche Re Carlo, sembra aver aperto la strada ad un ritorno nel suo paese d’origine e ad un riavvicinamento con la sua famiglia, dopo tanta distanza e veleni.

Se Re Carlo sembra sia molto felice all’idea di fare pace con suo figlio, William non sarebbe della stessa idea. I due fratelli, poco prima della fuga dei Sussex dalla Gran Bretagna, avevano avuto uno scontro e una lite piuttosto dura, in cui erano arrivati persino alle mani.

Da quel momento Harry e William non si sarebbero più parlati. Proprio per questo motivo il primogenito di Diana sarebbe sfavorevole al ritorno di Harry a Corte e avrebbe palesato il suo pensiero al padre.

A Corte in tanti temono che il ritorno di Harry sulla scena possa causare una lite fra Re Carlo e William, mettendo in pericolo la monarchia britannica stessa e causando un vero e proprio disastro.

Richard Fitzwilliams, esperto di questioni reali, ha svelato che nei corridoi di Buckingham Palace ci sarebbe molta preoccupazione.

“La cosa più disastrosa che potrebbe accadere alla monarchia sarebbe una rottura tra re Carlo e il principe William , che, insieme alla sua famiglia, ne rappresentano il futuro – ha raccontato al The Mirror -. Il Re farebbe ovviamente un errore ad affrontare la questione senza il sostegno del figlio maggiore, poiché potrebbe essere esplosiva. Questa rappresenta una sfida enorme per chiunque succederà a Sir Clive!”.

L’addio di Sir Clive Alderton dopo le tensioni con Harry

Le prime conseguenze del riavvicinamento di Harry alla Royal Family infatti sono arrivate qualche settimana fa quando Sir Clive Alderton, fra i fedelissimi di Re Carlo, ha deciso di lasciare il suo incarico dopo ben vent’anni.

In passato Harry aveva spesso discusso con il segretario di Carlo, arrivando a definirlo “the wasp”, ossia “la vespa”, lasciando intendere di aver avuto con lui alcuni scontri, soprattutto durante la Megxit.

L’addio di Sir Clive non è stato giustificato in alcun modo da Buckingham Palace, che si è limitato a diffondere una nota tramite un portavoce: “So che le Loro Maestà sono profondamente grate a Sir Clive per il suo instancabile sostegno e i suoi saggi consigli nel corso degli anni, e per la sua incrollabile lealtà che garantirà una transizione senza intoppi al suo successore”, ha spiegato.

L’ipotesi è che questi cambiamenti a Corte siano solamente il primo segnale di un malcontento sempre più diffuso legato al comportamento di Harry e al suo possibile ritorno nelle grazie di Re Carlo, insieme alla moglie Meghan Markle.