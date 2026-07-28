Chi è Sir Clive Alderton, l’ex braccio destro di Re Carlo

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IPA Sir Clive Alderton

Sir Clive Alderton, braccio destro di Re Carlo, si prepara a lasciare il suo incarico dopo ben vent’anni di onorato servizio verso la corona britannica. Il segretario privato e consigliere del sovrano ha annunciato a sorpresa la volontà di lasciare il suo posto a Buckingham Palace.

Chi è Sir Clive Alderton

Classe 1967, Sir Clive Alderton è nato a Londra e ha studiato presso l’Abingdon School. La sua carriera diplomatica è cominciata nel Foreign Officel. Dal 1986 ha assunto diversi incarichi in Polonia, in Francia a Singapore e presso l’Unione Europea.

Nel 2006 è diventato il Vice segretario privato del principe Carlo, mentre due anni dopo ha ottenuto il ruolo di Segretario Privato per gli Affari Esteri e del Commonwealth. Tra il 2012 e il 2015 è stato ambasciatore nel Regno del Marocco e ambasciatore non residente in Mauritania.

Nel 2015 è tornato a lavorare a Buckingham Palace ed è stato nominato da Carlo suo Segretario Privato Principale. Un ruolo importantissimo che ha mantenuto anche durante l’ascesa al trono e l’incoronazione di Re Carlo III nel 2022. Nello stesso anno Sir Clive Alderton è entrato nel Privy Council e nel 2023 è diventato il Segretario Privato di Re Carlo.

I due hanno un rapporto speciale e Sir Clive Alderton, secondo fonti di Palazzo, sarebbe stato determinante in momenti piuttosto complicati per la monarchia britannica. Il suo supporto sarebbe stato fondamentale durante i mesi successivi alla morte della Regina Elisabetta II per aiutare Carlo a creare una linea definita per il suo governo.

Non solo, Sir Clive Alderton avrebbe aiutato il Sovrano anche a gestire numerose crisi come l’arresto del fratello Andrea, coinvolto nel caso Epstein, o le fughe di notizie legate alla malattia di Kate Middleton.

In una nota ufficiale Re Carlo e la Regina Camilla hanno affermato di essere “grati ad Alderton per il suo instancabile sostegno e i suoi saggi consigli nel corso degli anni, nonché per la sua incrollabile lealtà che garantirà una transizione senza intoppi al suo successore”.

Perché Sir Clive Alderton lascia

Secondo quanto dichiarato ufficialmente, Sir Clive Alderton avrebbe deciso di lasciare il suo ruolo accanto a Re Carlo per andare in pensione. In molti però sono convinti che dietro questo addio improvviso ci sia molto di più. Secondo alcune fonti di Palazzo non sarebbe una coincidenza la scelta di Alderton di lasciare dopo il ritorno – seppur breve – di Harry e Meghan Markle in Inghilterra.

Il riavvicinamento di Harry a Re Carlo avrebbe infatti cambiato nuovamente gli equilibri a corte. Fra Sir Clive Alderton e Harry i rapporti non sono mai stati buoni. Lo stesso duca di Sussex nella sua autobiografia Spare aveva definito il funzionario con il soprannome “wasp”, ossia “vespa”.

Il giornalista esperto di questioni reali Valentine Low aveva parlato qualche tempo fa della reputazione a Palazzo del braccio destro di Re Carlo. “Con il suo viso da ragazzo e i capelli biondi e scompigliati, sembra la caricatura di un gentiluomo inglese – aveva svelato -. Alcuni adorano Alderton, che incarna l’immagine del diplomatico raffinato diventato cortigiano; altri lo trovano un po’ troppo sfuggente. Sospettano che abbia letto Machiavelli”.

“Clive è un intrigante, un giocatore di scacchi – aveva aggiunto un amico -. È un personaggio uscito da Wolf Hall o da House of Cards”.