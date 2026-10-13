Eugenia di York celebra 8 anni di nozze col suo Jack: “Il miglior papà che ci sia”

Getty Images Eugenia di York

Eugenia di York festeggia un traguardo importante con il suo Jack Brooksbank: sono 8 anni di matrimonio il 12 ottobre, giornata in occasione della quale ha deciso di condividere con i propri follower di Instagram un breve video inedito del marito mentre culla la piccola Adelaide Elizabeth Annina. Un modo per celebrare la paternità ed esprimere, ancora una volta, l’amore nei suoi riguardi.

Il video di Jack Brooksbank con la piccola Adelaide

Quello tra Eugenia di York e Jack Brooksbank è un legame cresciuto nel tempo e le parole che la Principessa ha dedicato al marito lo dimostrano. Eugenia ha voluto celebrare la loro quotidianità di coppia e famiglia, definendolo il miglior papà possibile per i loro bambini, oltre che un partner di vita ideale.

Così, per celebrare l’ottavo anniversario di nozze, ha condiviso su Instagram un video inedito che il dirigente marketing mentre culla la piccola Adelaide Elizabeth Annina, terza figlia della coppia nata lo scorso 3 agosto a Lisbona. A rendere il post ancor più speciale è la didascalia scelta dalla Principessa, in cui rivela come il marito stesse chiedendo alla figlia se gradisse quel dolce massaggio.

“Felici 8 anni di matrimonio, mio amore – si legge -. Quello che non si sente in questo video è Jack che chiede a nostra figlia se le piace che la massaggi così… così premuroso e il miglior papà che ci sia per i nostri tre figli. Non avrei potuto desiderare un partner migliore”.

L’amore tra Eugenia di York e il suo Jack

La storia tra Eugenia di York e Jack Brooksbank affonda le radici nel 2010, quando i due si conoscono durante una vacanza a Verbier, in Svizzera. Otto annni dopo, nel gennaio 2018, Brooksbank chiede la mano della Principessa mentre si trovano in Nicaragua, donandole uno splendido anello con zaffiro.

Il 12 ottobre dello stesso anno, si celebrano le nozze presso la St George’s Chapel a Windsor, alla presenza della Regina Elisabetta II e dell’intera Famiglia Reale. In quell’occasione, Eugenia splende in un abito di Peter Pilotto con un’ampia scollatura sulla schiena, mostrando orgogliosamente la cicatrice dell’intervento per la scoliosi affrontato quando aveva 12 anni.

La famiglia inizia a prendere forma nel febbraio 2021, con la nascita del primogenito August Philip Hawke, seguita nel 2023 dall’arrivo del fratello Ernest George Ronnie. Siamo nell’agosto 2026 quando la coppia accoglie la terzogenita, la piccola Adelaide Elizabeth Annina, il cui nome – svelato dopo l’annuncio della nascita – è un chiaro omaggio alla defunta nonna.

Oggi la famiglia vive tra Londra e il Portogallo. Pur mantenendo la residenza di Ivy Cottage a Kensington Palace, Eugenia di York e il marito Jack trascorrono gran parte dell’anno sulla costa dell’Alentejo, un trasferimento necessario per il lavoro di lui, attualmente impegnato con la Discovery Land Company. Un percorso di vita possibile, oltre che per il loro amore, anche per via di un dettaglio non da poco: i due non sono “working royals” a tempo pieno, così possono concedersi qualche libertà in più rispetto ad altre coppie della Famiglia Reale inglese.