Chi è Bernardo Cherubini, il fratello di Jovanotti

Bernardo Cherubini è nato il 1° maggio 1963 ed è il fratello maggiore di Lorenzo (in arte Jovanotti). I due hanno anche una sorella di nome Anna. Nel 2007 hanno dovuto affrontare la terribile perdita del fratello Roberto, venuto a mancare a causa di un incidente aereo.

Bernardo Cherubini, che è molto legato al fratello Lorenzo, è diventato noto al grande pubblico a seguito della partecipazione come concorrente alla puntata de L’Eredità andata in onda il 12 marzo 2020.

Cosa sappiamo di lui? Da quello che si può vedere sui social, per la precisione su Facebook, Bernardo Cherubini vive a Roma. Il fratello di Jovanotti ha anche un account Instagram ufficiale i cui contenuti sono accessibili solamente ai follower confermati.

Il fratello della voce di successi come A Te e Viva la Libertà è stato attore cinematografico. Tra i film in cui ha recitato è possibile citare Panarea, pellicola del 1997 diretta da Pipolo (all’anagrafe Giuseppe Moccia, padre dello scrittore Federico). Archiviata la parentesi della recitazione, oggi lavora come wedding planner e tour operator.

L’identità di Bernardo Cherubini è stata svelata al pubblico del sopra citato quiz televisivo da Flavio Insinna stesso, che gli ha chiesto di tornare un’altra volta portando con sé anche il celebre fratello. Bernardo, che ha stupito il pubblico de L’Eredità con la sua simpatia, ha incrociato sulla sua strada lavorativa un Vip italiano molto amato dal pubblico.

Di chi si tratta? Di Fiorello. A rivelarlo è stato lo showman siciliano nell’aprile 2019. Ospite del format A Raccontare Comincia Tu condotto da Raffaella Carrà, il compagno di viaggio di Amadeus sul palco del 70esimo Festival di Sanremo ha confessato di aver lavorato come animatore nello stesso villaggio turistico di Bernardo Cherubini negli anni in cui Lorenzo aveva appena iniziato il suo percorso artistico ed era fresco di pubblicazione del brano Gimme Five (siamo nel 1988).

Come sopra accennato, Bernardo Cherubini – fidanzato con Tiziana – condivide con i fratelli Anna e Lorenzo il grandissimo dolore per la prematura scomparsa di Umberto. L’uomo è venuto a mancare nel 2007 a soli 45 anni. Istruttore di volo, è morto in un incidente aereo che ha coinvolto anche un’altra vittima.