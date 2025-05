Fonte: Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy/Mediaset Bernardo Cherubini e Federica Panicucci

Bernardo Cherubini, il fratello di Jovanotti, è tornato a parlare della sua vecchia storia d’amore con Federica Panicucci. Lo aveva già fatto al Grande Fratello di Alfonso Signorini, dove è stato protagonista dell’ultima edizione, ma ora ha snocciolato qualche dettaglio in più su quel legame che è finito, a quanto pare, per sua volontà.

La storia d’amore tra il fratello di Jovanotti e Federica Panicucci

Prima dell’attuale compagno Marco Bacini, prima del lungo matrimonio con il deejay Mario Fargetta, Federica Panicucci è stata legata a Bernardo Cherubini, che dopo una breve carriera nel mondo del cinema si è reinventato nel settore degli eventi e del turismo. La loro liaison è durata a malapena un anno ma è stata molto importante visto che per amore lui si trasferì a Milano, dove lei aveva iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo.

“Con lei sono stato insieme un anno, ma poi è finita perché io non ce la facevo a stare a Milano. Lei faceva l’annunciatrice dei programmi, l’ho lasciata perché lavorava a Portobello e il suo ambiente mi toglieva l’aria, stava sempre in studio. Dopo mi sono innamorato della tv, ma al momento non era così”, ha raccontato l’ex gieffino a La volta buona.

Era la fine degli anni Ottanta e dopo aver lavorato come babysitter dei figli di Paolo Bonolis, Federica Panicucci aveva deciso di tentare la carriera televisiva. Il suo esordio è arrivato in Rai, come centralinista di Portobello, lo storico programma di Enzo Tortora. Poi col tempo è diventato un volto affermato e molto amato di Mediaset.

In realtà la Panicucci e Cherubini erano in lizza per fare anche una trasmissione insieme ma poi saltò tutto. Ed entrambi trovarono altri partner di vita: lei ha avuto da Fargetta due splendidi figli mentre lui è da tempo legato ad una donna di nome Tiziana, di cui non si sa praticamente nulla.

Il rapporto tra Jovanotti e Bernardo Cherubini

Sempre nello studio di Caterina Balivo, Bernardo Cherubini ha inoltre parlato del legame con suo fratello minore Jovanotti, che ha sempre supportato, artisticamente e privatamente.

“Eravamo quattro figli scalmanati (oltre a Bernardo e Lorenzo, anche Umberto e Anna, ndr) qualche piccola punizione ci sta, anche se io non le ho mai ricevute perché ero il proferito di mia madre. Lorenzo mi dice che io sono un debole perché la mamma mi ha dato troppi baci, perchè prima di decidere penso troppo”.

Bernardo ha però precisato che caratterialmente è molto diverso dal cantante poiché “lui va dritto, rischia due volte di più ma perde meno tempo”.

Poi, a La volta buona, come fatto già al GF, il ricordo del fratello Umberto, che è morto nel 2007 a soli 45 anni causa di un incidete aereo mentre stava volando su un velivolo come esperto istruttore di volo: “Era tanto giovane, ma le persone che non ci sono più sono sempre con noi, per loro è stato un momento andarsene, mentre per noi dura tutta la vita. Dobbiamo farlo diventare un momento positivo, che ci insegni delle cose”.