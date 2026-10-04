Il regalo di Meghan Markle a Eugenia di York finisce in vendita su Ebay, nuovo scandalo a corte

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Meghan Markle ed Eugenia di York

Meghan Markle protagonista di un nuovo scandalo alla corte dei Windsor. Questa volta non ci sono interviste esplosive, accuse alla famiglia reale o rivelazioni contenute in un documentario. A riaccendere i riflettori sulla Duchessa di Sussex è un regalo che avrebbe dovuto rimanere privato e che, invece, è misteriosamente comparso su eBay. In vendita, of course.

Si tratta di una copia di The Bench, il libro per bambini pubblicato dall’ex attrice nel 2021, con una presunta dedica autografa indirizzata alla Principessa Eugenia e al marito Jack Brooksbank. Prezzo richiesto: 19.999 sterline, oltre 23 mila euro.

Un particolare che ha immediatamente alimentato supposizioni e interrogativi. Possibile che la cugina di Harry, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con lui e con la sua famiglia, abbia deciso di liberarsi di un dono tanto personale?

In vendita il libro che Meghan Markle ha regalato a Eugenia di York

The Bench nasce da una poesia che Meghan Markle aveva scritto per il Principe Harry in occasione della sua prima Festa del Papà dopo la nascita di Archie. Il libro racconta il rapporto tra un padre e un figlio attraverso lo sguardo di una madre.

La copia comparsa su eBay ha però una storia molto particolare. Si tratta di una prima edizione regalata nel 2021 a Eugenia di York e suo marito Jack, diventati genitori di August nel febbraio dello stesso anno. Sulle prime pagine compare infatti una dedica indirizzata affettuosamente a “Eug & Jack”, accompagnata da un riferimento a Frogmore Cottage e conclusa con un “Con tutto il mio affetto, Meghan”.

Un dettaglio tutt’altro che secondario. Dopo la Megxit, proprio Eugenia e Jack hanno vissuto per un periodo a Frogmore Cottage. Ed è anche per questo che quelle parole sembrano raccontare un momento particolarmente intimo nel rapporto tra le due coppie.

A mettere in vendita il volume è stato Drive Easy’s Signed Books, un venditore londinese specializzato in libri firmati e dedicati. La copia è stata presentata come un raro cimelio reale, ma senza un elemento decisivo: un certificato indipendente in grado di attestare l’autenticità della dedica.

Ne è scaturito dunque un vero e proprio giallo. Non esistono prove che Eugenia abbia personalmente venduto il libro né che abbia incaricato qualcuno di farlo. Il venditore non ha spiegato in maniera verificabile come il volume sia arrivato nelle sue mani e resta quindi aperta la domanda più importante: come ha fatto un regalo apparentemente così personale a uscire dalla cerchia privata della Principessa?

Le ipotesi si sono inevitabilmente moltiplicate. Eugenia potrebbe averlo regalato a qualcun altro? Il volume potrebbe essere rimasto a Frogmore Cottage durante un trasloco? Potrebbe essere passato di mano senza che la diretta interessata ne sapesse nulla? O, ancora, la dedica potrebbe non essere autentica?

A rendere il caso ancora più curioso è stata la repentina scomparsa dell’inserzione da eBay. Il volume è stato ritirato dal venditore poco dopo che la storia ha cominciato ad attirare l’attenzione dei media.

La telefonata tra Meghan Markle ed Eugenia di York

La vicenda assume un peso particolare perché Eugenia è stata a lungo una delle persone della famiglia reale più vicine a Harry e Meghan. Il rapporto tra i due cugini precede di molto il matrimonio dei Sussex: hanno condiviso amici e occasioni private e la figlia di Sarah Ferguson ha conosciuto Lady Markle quando la relazione con Harry era ancora lontana dai riflettori.

I rapporti sono proseguiti negli anni successivi nonostante la Megxit, le interviste dei Sussex e le tensioni sempre più evidenti con il resto dei Windsor. Per questo la notizia della vendita su eBay ha creato un certo scalpore.

Secondo quanto raccontato dal commentatore reale Rob Shuter, la Principessa avrebbe preso personalmente il telefono per chiamare Meghan e chiarire la propria posizione. Eugenia sarebbe rimasta “inorridita” nello scoprire che un regalo tanto personale fosse finito in vendita e avrebbe assicurato alla Duchessa di Sussex di non esserne l’artefice.

Un confronto non confermato ma neppure smentito dalle dirette interessate. E il mistero si infittisce ulteriormente.