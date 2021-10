Maria Elena Boschi in pizzo nero seduce a Porta a Porta

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: i segreti della loro storia d’amore

Maria Elena Boschi ha partecipato alla puntata speciale di Porta a Porta del 4 ottobre per commentare i risultati delle elezioni amministrative. La politica si è presentata da Bruno Vespa con un abito dai dettagli in pizzo nero e ha lasciato senza fiato.

Maria Elena Boschi aveva annunciato la sua partecipazione a Porta a Porta sui suoi profili social attraverso post e tweet accompagnati da una sua foto che la ritrae con un blazer nero di pelle.

L’abito di pizzo nero

Ma per la serata da Bruno Vespa, l’ex ministro si cambia d’abito e indossa un vestito corto fino al ginocchio, rigorosamente nero, con colletto collegiale. Un look formale e molto bon ton se non fosse per quelle maniche in pizzo che danno un tocco di sensualità raffinata alla mise.

Il pizzo nero è di tendenza. Anche Vanessa Incontrada lo ha scelto per il suo debutto a Striscia la Notizia ed è stato un successo. La Boschi prende ispirazione e non sbaglia.

In effetti non sono mancati scivoloni di stile, sempre in fatto di look, da parte di Maria Elena Boschi, come lo chemisier indossato in Parlamento, ma per la puntata in prima sera è promossa a pieni voti.

Così mentre bacchetta il M5S e ne decreta la fine, incanta il pubblico di Bruno Vespa coordinando l’abito in pizzo con un paio di décolletée nere e calze velate. Mentre i capelli sono lasciati ricadere sulle spalle e il rossetto rosso, uno dei must nel make up della Boschi, le illumina il viso.

I complimenti su Instagram

Maria Elena Boschi era stata recentemente ospite a Omnibus su La7. Il suo intervento è molto piaciuto ai follower che su Instagram commentano: “Splendida e bravissima xo.e sempre 💖” e ancora: “Ottima Maria Elena ! 👍👍👍👏👏👏”. “Davvero straordinaria e brava… Complimenti MEB!!”. E non mancano apprezzamenti sulla sua bellezza: “👏👏🔥bellissima e bravissima come sempre Mariaelena”.

Dunque, un successo per la Boschi ogni volta che va in tv e sicuramente il look di pizzo non avrà fatto che aumentare l’indice di gradimento nei suoi confronti.