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Ufficio stampa Sky XFactor 2026, i giudici

Il percorso dei sette concorrenti di X Factor 2026 entra in una fase decisiva. Questa sera, giovedì 19 novembre, il palco dell’X Factor Arena torna ad accogliere i talenti ancora in gara, pronti a giocarsi un’altra importante occasione per convincere pubblico e giuria.

Il quinto Live ha un sapore particolare: accanto alle consuete cover, arrivano gli inediti. Un momento importante, perché ciascuno avrà finalmente la possibilità di presentare un brano proprio, raccontare qualcosa in più della propria identità musicale e dare un primo assaggio della strada che vorrebbe percorrere fuori dal programma.

“X Factor 2026”, la manche degli inediti

Il quinto Live di X Factor 2026 si apre con gli inediti: 7 brani che arrivano al pubblico dopo settimane di lavoro in sala prove e il confronto con i giudici.

Tra le canzoni c’è A un passo da, il brano che Giacomo Calò presenta con la firma di Giuliano Sangiorgi, autore sia del testo sia della musica. Teo Bok si esibisce invece con Believe Me, brano al quale lavora anche come autore insieme ad Andres Recio, sulle musiche di Olmo Zucca, che ne cura la produzione insieme a Luca Pretolesi.

Per Le Distanze arriva Missione di soccorso, scritto e composto dal gruppo insieme a Gianmarco Manilardi e OMÄR, con la produzione di Dani Galenda e Berry. Patrizia presenta RIMAN, canzone firmata da Antonio Mazzariello, Sofia Marsella, Enrico Esposito e Lorenzo Biscione, con Glosie tra gli autori del testo.

C’è poi Vivian, l’inedito di Alex Fontana, che firma testo e musica insieme a Lorenzo Lumia, Simone Reo e Gianmarco Manilardi, presente anche alla produzione.

Per la squadra di Paola Iezzi, Camilla porta Solo noi, con il testo di Riccardo Schiara e J4rk e la musica e produzione di Giordano Colombo. Chiudono i Mad-Dog con Pericolosa, scritto dai quattro componenti insieme ad Andrea Bonomo e Naska, che firmano anche la musica con Giordano Colombo, alla produzione del brano.

Le cover assegnate dai giudici

Dopo gli inediti, la gara prosegue con una seconda manche dedicata alle cover. Francesco Gabbani assegna a Giacomo Calò Lose Control di Teddy Swims e a Teo Bok Always dei Bon Jovi.

Per la squadra di Irama, Le Distanze si confrontano con Il mondo di Jimmy Fontana, mentre Patrizia porta sul palco Listen di Beyoncé, una delle prove vocali più impegnative della serata. Jake La Furia sceglie per Alex Fontana Young and Beautiful di Lana Del Rey, mentre Paola Iezzi affida a Camilla When We Were Young di Adele e ai Mad-Dog Psycho Killer dei Talking Heads.

Al termine della prima manche, il concorrente meno votato finisce direttamente al ballottaggio. A raggiungerlo è l’artista che ottiene il risultato più basso nella seconda manche: i due si giocano così la permanenza nel programma davanti ai quattro giudici. Come sempre, se il verdetto dovesse finire in parità, la decisione torna al pubblico attraverso il Tilt.

“X Factor 2026”, gli ospiti del quinto Live

La serata lascia spazio anche a due ospiti: il pubblico rivede Settembre, che torna sul palco dove è iniziato il suo percorso musicale. Dopo essere uscito da X Factor, il cantante ha conquistato la vittoria tra le Nuove Proposte di Sanremo con Vertebre.

L’apertura del Live è invece affidata ad Artemas: il cantautore britannico arriva a X Factor dopo il successo internazionale di I like the way you kiss me.

Dove e quando vedere “X Factor 2026”

Il quinto Live di X Factor 2026 è programmato per stasera, giovedì 19 novembre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW dopo l’AnteFactor. La puntata è disponibile anche on demand e su Sky Go, per chi vuole recuperare le esibizioni in un secondo momento.

Per seguire il programma in chiaro, l’appuntamento è invece su TV8, ogni martedì, e su Cielo, ogni mercoledì.