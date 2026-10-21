Chi è Alice Piombino, la nuova cantante della Ruota della Fortuna

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IPA Gerry Scotti

Si chiama Alice Piombino la nuova cantante della Ruota della Fortuna. Dopo l’annuncio di Nicla Ozenda, che è stata costretta a lasciare la trasmissione per subire una operazione alle corde vocali, nello show condotto da Gerry Scotti è arrivata una nuova artista.

Alice Piombino, la nuova cantante della Ruota della Fortuna

Nell’ultima puntata della Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha presentato al pubblico la nuova cantante dei Fortuna Six, arrivata per prendere il posto di Nicla Ozenda. Quest’ultima infatti sarà assente dallo show per qualche tempo, dovrà infatti sottoporsi ad un delicato intervento dopo aver scoperto una cisti alle corde vocali.

“Nicla ci ha salutati ieri – ha esordito il conduttore -, è stato anche un momento tenero e bello. Anzi, il primo applauso lo mandiamo a lei: Nicla, ti aspettiamo presto”. Alice Piombino si è presentata di fronte alle telecamere, parlando un po’ di sè. Arriva da Gerenzano, comune in provincia di Varese, e ha spiegato di essere prontissima ad affrontare questa nuova avventura in tv.

L’avventura di Alice a La Ruota della Fortuna durerà sino a quando Nicla tornerà nello show. “Purtroppo, devo fermarmi per affrontare un’operazione alle corde vocali – aveva spiegato sui social la giovane artista, promettendo anche che lo stop non durerà per sempre -. Non è una mia scelta, ma una necessità: continuare a cantare in queste condizioni avrebbe potuto compromettere la mia voce al punto da rischiare di non poter cantare più”.

“Per chi, come me, ha fatto della voce e della musica una parte fondamentale della propria vita – ha aggiunto Nicla Ozenda, emozionata -, potete immaginare quanto sia difficile affrontare tutto questo. Ma ora la priorità è prendermi cura di me, per poter tornare a fare ciò che amo. Ma tranquilli, tornerò.

Chi è Alice Piombino

Classe 1995, Alice Piombino, come già spiegato, a Gerenzano. Ha coltivato sin da piccola la passione per la musica, studiando canto a soli 12 anni. A 16 anni ha cominciato a suonare il pianoforte e da quel momento ha deciso di intraprendere un percorso ben preciso per rendere la musica il suo lavoro per la vita.

Ha studiato presso il M.A.S. di Milano, ossia il Music, Arts and Show, diplomandosi a pieni voti. Il suo è un curriculum piuttosto ricco con tantissimi concerti, esibizioni dal vivo e festival internazionali. Ha lavorato per molto tempo sulle navi da crociera, partecipando come cantante sulla Costa Crociera, la Silversea e la Royal Caribbean. Ha preso parte ad una tribute band di Eros Ramazzotti e alla Shary Band.

Quella alla Ruota della Fortuna non è la prima esperienza televisiva. Alice Piombino infatti è già apparsa in tv a RIP – Roast in Peace 2, lo show di Prime Video con Michela Giraud, Fedez, Asia Argento e tanti altri vip.

Alice però non è solo una cantante, ma durante la sua carriera ha deciso di diventare anche un’insegnante di canto. La dimostrazione non solo di quanto sia versatile, ma anche di come la musica occupi un ruolo essenziale nella sua esistenza.