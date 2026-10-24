Samira Lui in lacrime per la concorrente: “Ho i brividi”. La rivincita a La Ruota della Fortuna

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IPA Samira Lui

La Ruota della Fortuna non smette di regalare emozioni e anche nella puntata del 23 ottobre 2026 non sono mancati colpi di scena e lacrime nello show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui.

La Ruota della Fortuna, Samira scherza con Gerry poi si emoziona

Ad aprire la puntata, come accade ormai da oltre un anno, la musica dei Fortuna Six, la band dello show che, nel corso del tempo, ha subito diversi cambiamenti. Prima c’è stato l’addio di Marco Galeone che, dopo ben 400 puntate, ha scelto a metà settembre 2026 di abbandonare la trasmissione per intraprendere nuovi progetti musicali. Al suo posto è arrivato Alex Mandelli come voce maschile del gruppo.

Poco dopo è arrivato l’annuncio di Nicla Ozenda che lo scorso 19 ottobre ha svelato al pubblico di doversi allontanare momentaneamente dal programma per un problema di salute. Dovrà infatti operarsi per rimuovere un nodulo alle corde vocali. Una operazione che la costringerà per un periodo al riposo. Al suo posto a La Ruota della Fortuna è arrivata Alice Piombino.

Dopo la musica dei Fortuna Six, che hanno introdotto l’arrivo di Gerry Scotti, è stata la volta di Samira Lui. La showgirl ha scelto un abito rosa antico con delle maniche drappeggiate, collegate alla gonna. Immancabile la battuta di Gerry Scotti che ha paragonato l’ex gieffina alla statua di un museo. “Lo fanno anche da uomo quel vestito?”, ha chiesto, scatenando l’ilarità in studio. “Questo è elasticizzato”, ha replicato Samira.

Anche in questa puntata della Ruota della Fortuna non sono mancati i colpi di scena e momenti particolari. La campionessa Rossana, che in tre puntata è riuscita a vincere 73.400 euro, ha provato a difendere il suo titolo, giocando contro Luca e Andrea.

Alla fine a spuntarla è stata proprio la campionessa che è arrivata al gioco finale dopo qualche intoppo, errori e un pizzico di sfortuna. Alla fine però tutta la fatica della concorrente è stata premiata con un colpo di scena finale.

La rivincita di Rossana alla Ruota della Fortuna

L’avventura di Rossana a La Ruota della Fortuna è stata particolarmente emozionante. L’archeologa infatti ha debuttato nello show di Canale 5 nella puntata di martedì 20 ottobre, battendo Mattia, il campione in carica. Al gioco finale ha vinto 35.600 euro e un anno di spesa gratis.

Mercoledì 21 ottobre ha difeso il titolo dagli sfidanti, arrivando vittoriosa alla Ruota delle Meraviglie, ma collezionando una prima delusione. Conosceva infatti la risposta del tabellone, ma non ha fatto in tempo a darla, perdendo così il premio da 200mila euro.

Nella puntata di giovedì 22 ottobre le cose non sono andate meglio. Rossana ha vinto, sfiorando però ancora una volta il premio da 200mila euro. Arrivata alla Ruota delle Meraviglie per la quarta serata di fila, la campionessa ha tentato il tutto per tutto e finalmente è riuscita a prendersi la sua rivincita.

Al gioco finale infatti l’archeologa del Museo Egizio di Torino è riuscita a conquistare la busta da 100mila euro. Vincendo in totale la bellezza di 190mila euro. Una vittoria che ha emozionato tantissimo il pubblico, ma anche Samira Lui che non ha trattenuto le lacrime di gioia di fronte a questa straordinaria rivincita.

“Ho i brividi!”, ha confessato la showgirl che ha accettato un fazzoletto da Gerry Scotti. “Lo sai che ne ho sempre uno”, ha scherzato il conduttore.