Nicla Ozenda si sfoga su Instagram dopo l’addio alla Ruota: “Critiche e giudizi sulla mia voce”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gerry Scotti

Nicla Ozenda si sfoga su Instagram dopo l’annuncio del suo addio alla Ruota della Fortuna. Una decisione difficile, arrivata fra le lacrime a causa di un problema di salute. La cantante, che ormai da diverso tempo è diventata uno dei volti più riconoscibili dello show, ha commosso tutti con il suo discorso, svelando di doversi fermare per potersi sottoporre ad una operazione alle corde vocali.

Nicla Ozenda lascia La Ruota della Fortuna: “Devo operarmi”

Nel corso della puntata del 19 ottobre 2026 della Ruota della Fortuna, Nicla si è esibita sulle note di True Colors. Una esibizione particolarmente emozionante che è terminata fra le lacrime. La cantante infatti, visibilmente provata, ha annunciato di dover lasciare la trasmissione per motivi di salute.

A causare lo stop di Nicla una cisti ad una corta vocale per cui i medici hanno già programmato un intervento chirurgico. L’infortunio arriva tempo dopo un’emorragia alle corde vocali che Nicla aveva subito per via di un’influenza.

“Premetto che per me non è facile aprirmi con tutti voi – ha raccontato la ragazza, che è riuscita a commuovere anche Gerry Scotti -. Come tanti sapranno qualche mese fa ho avuto un problema alle corde vocali che ho cercato di risolvere, sperando che fosse superabile, perché volevo tornare ad essere quella di prima, prima di questo infortunio”.

“Purtroppo di recente ho ricevuto una nuova diagnosi – ha aggiunto -. Mi hanno trovato una cisti all’interno di una corda vocale e inevitabilmente questo mi costringerà a sottopormi ad una operazione e ad assentarmi dal programma. Devo farlo per la mia salute e per proteggere il mio sogno. Spero di tornare più forte di prima. Per me è molto difficile perché siete diventati una famiglia per me”.

Le parole di Nicla e le critiche crudeli

Poche ore dopo questo annuncio, Nicla ha condiviso su Instagram un lungo sfogo in cui ha parlato non solo delle sue condizioni di salute, ma anche delle critiche feroci spesso ricevute sui social. Commenti negativi e insulti per la sua voce, fatte da persone che non sapevano quali problemi di salute ci fossero dietro le sue difficoltà.

“Nell’ultimo anno ho ricevuto tanti commenti negativi, tante critiche e giudizi sulla mia voce – ha spiegato amareggiata la cantante -. Oggi, forse, potete capire qualcosa in più di quello che stava succedendo. E vorrei dire una cosa a chi, troppo spesso, usa i social per riversare cattiveria sugli altri: non sappiamo mai davvero cosa stia attraversando una persona”.

“Essere un personaggio pubblico non significa smettere di essere una persona – ha aggiunto Nicla -, non significa non avere fragilità, paure o problemi. E soprattutto, non significa dover accettare qualsiasi forma di cattiveria solo perché si è esposti al giudizio di tutti. A volte basterebbe ricordarsi che dall’altra parte dello schermo c’è un essere umano, con una vita che non conosciamo e battaglie che magari non ha ancora trovato il coraggio di raccontare”.

Non è ancora chiaro quanto durerà l’assenza di Nicla da La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti e Samira Lui hanno già spiegato che arriverà un’altra cantante per sostituirla, ma l’artista dovrebbe tornare presto, non appena si sarà ripresa.

“Voglio ringraziare tutte le persone che, in questo periodo molto difficile, mi hanno capita, incoraggiata e fatta sentire meno sola, grazie di cuore – ha concluso Nicla -. Non sapete quanto abbia significato per me.

Adesso è il momento di fermarmi per potermi rialzare più forte e tornare a fare ciò che amo, con la stessa passione di sempre. Grazie della comprensione. Questo non è un addio, ma un arrivederci. Tornerò, e spero di farlo presto, con tante cose nuove e belle da raccontarvi”.