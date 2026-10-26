Gerry Scotti svela l’errore di Samira Lui alla Ruota della Fortuna

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

La Ruota della Fortuna torna in onda anche di lunedì con la puntata del 26 ottobre 2026. Samira Lui e Gerry Scotti non si fermano e, dopo un’estate intensa, continuano a regalare ottimi ascolti grazie allo show di Canale 5.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti scopre l’errore di Samira Lui

Ad aprire questa puntata della Ruota della Fortuna, i Fortuna Six, la band ufficiale dello show che negli ultimi mesi ha subito numerosi cambiamenti. Prima c’è stato l’annuncio di Marco Galeone, voce del gruppo, che ha scelto di lasciare il programma per realizzare altri progetti. Poco dopo ad abbandonare lo show è stata Nicla Ozenda costretta ad allontanarsi dalla trasmissione per via di un problema alle corde vocali.

Nicla, fra le lacrime, ha rivelato di doversi prendere una pausa per sottoporsi ad una operazione dopo aver scoperto un nodulo alle corde vocali. Al suo posto è arrivata la cantante Alice Piombino.

Dopo i consueti saluti, Gerry Scotti ha presentato i concorrenti. Prima di tutto la nuova campionessa Alfonsina da Foggia, professoressa che ha vinto ben 26.400 euro. “Quasi un anno di lavoro”, ha commentato lei. La campionessa ha poi spiegato di aver creato con il marito la prima orchestra sociale della città di Foggia con ragazzi che hanno disabilità a cui viene offerta la possibilità di fare musica. “Ci tenevo che tu ce lo dicessi”, ha spiegato Gerry Scotti.

A sfidare la campionessa Alfonsina sono arrivati Chiara da Cattolica, di professione impiegata amministrativa nell’azienda di famiglia e make up artist. E Rocco da Rivoli, tecnico informatico nato però in Calabria a Riace. “Ti chiameremo Bronzino di Riace”, ha scherzato il conduttore.

Poco dopo il conduttore ha annunciato il nuovo stacchetto di Samira Lui. La showgirl per questa puntata della Ruota della Fortuna ha scelto di indossare un completo con giacca e pantalone, portando in studio dei ventagli che ha usato per la sua coreografia.

Ad aprire la sfida, come di consueto, la Locanda Samira, lo spazio in cui la showgirl presenta un particolare piatto, svelando la ricetta, mentre i concorrenti devono scoprire una frase correlata a quella pietanza. Questa volta Samira ha scelto di parlare del pissaladière, una specialità della cucina provenzale conosciuta anche da Gerry Scotti. Si tratta di una sorta di torta salata preparata con filetti di acciuga, cipolle stufate, olive nere, timo e alloro.

Mentre svelava la ricetta ai telespettatori, Samira Lui ha elencato gli ingredienti, parlando anche di 400 grammi di acciughe sotto sale. “Posso dirle una cosa? – ha detto Gerry interrompendola – Se ci mette tutte quelle acciughe lei beve sino alla vigilia di Natale. Mi sembra sproporzionato”.

Chiara è la nuova campionessa della Ruota della Fortuna

Come sempre La Ruota della Fortuna ci ha regalato una puntata appassionante e ricca di colpi di scena. La campionessa Alfonsina è stata costretta, alla fine, a cedere il suo titolo a Chiara che ha trionfato con 15.600 euro. Arrivata alla Ruota delle Meraviglie, la concorrente è riuscita ad accendere solamente una busta. La busta verde conteneva, come svelato da Gerry, 15mila euro, raddoppiando il montepremi della campionessa.