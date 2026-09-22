La Ruota della Fortuna, Samira convince il concorrente ma non basta: “Avanti con le donne”

Una gara dove non sono mancate tensioni e anche un pizzico di sfortuna: trionfano ancora le donne a La Ruota

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui

Continua il successo strepitoso de La Ruota della Fortuna, che ogni sera va in onda con la conduzione di Gerry Scotti, affiancato dalla socia Samira Lui. Abbiamo salutato la Campionessa Giulia, dopo che ha vinto 457mila euro, un record storico per il fortunato quiz di Mediaset. In questa puntata la nuova Campionessa Ilaria ha provato a difendere il proprio titolo: ci sarà riuscita?

La Ruota della Fortuna, cosa è successo nella puntata del 22 settembre

Gli sfidanti della Campionessa Ilaria, nella puntata del 22 settembre, sono stati Giuseppe e Carlotta: prima del tabellone, però, come sempre Gerry Scotti ha chiamato in studio Samira Lui, che ha sfoggiato un look perfetto. Camicia bianca, pantaloncino grigio scintillante con cravatta abbinata: semplicemente un look chic, perfetto per l’autunno.

Come da tradizione, il primo tabellone è stato dedicato ai piatti della Locanda di Samira, per poi passare al tabellone de I figli delle stelle, che è stato indovinato da Giuseppe. “In questi giorni con i soldi stiamo esagerando”, ha notato Scotti. E intanto ha ricordato l’appuntamento immancabile di mercoledì 23 settembre, quando va in onda La Ruota dei campioni… e delle stelle, in cui si sfideranno i più bravi del gioco, ma ci sarà anche una parte dedicata agli ospiti. “Domani sera ospiti i ragazzi de Il Volo“.

Il gioco è proseguito con la manche Jukebox; poco prima Scotti ha confermato la bravura di Giuseppe, che si è subito lanciato per accumulare il proprio montepremi. “È forte il ragazzo. In una sola manche è andato a 15.000”. Ha avuto solo bisogno di una piccola spinta per dare la risposta, e a incoraggiarlo è stata proprio Samira, dicendo “pota”. E Giuseppe si è lasciato davvero convincere: “Quindi do la soluzione”. Ma Scotti si è quasi offeso: “Ma come convinto, a me non m’ascoltava“.

Chi ha vinto

Nel corso della puntata, però, una nube di sfortuna si è abbattuta su Giuseppe, che ha rischiato davvero tutto, come ha notato lo stesso conduttore: “Queste due bancarotte ci hanno tolto un personaggio veramente in gamba, ma faremo i tornei per la seconda chance, stai tranquillo”. Si è parlato poi del best seller dell’estate durante la manche Express, indovinata da Carlotta, ormai ai vertici del gioco dopo aver dato prova della sua bravura.

Ma tutto può sempre accadere nell’Ultimo Round, dedicata ai piaceri settembrini: è in questa che di solito si decide tutto. Chi è il Campione o la Campionessa de La Ruota della Fortuna? Giuseppe ha provato a farsi valere; una gara che ha tenuto sulle spine fino alla fine. “Il ragazzo è sfortunato”, le parole di Scotti nei confronti di Giuseppe; alla fine, con una cifra stellare, ben 45.000 euro, Carlotta è la nuova Campionessa de La Ruota.

“Avanti con le donne”, l’osservazione del conduttore: ancora una volta una donna è una Campionessa de La Ruota della Fortuna. E che talento: è riuscita a indovinare il primo tabellone della Ruota delle Meraviglie. Uno su tre, ma comunque ha totalizzato 45.000 euro nella sua prima puntata da Campionessa, e inoltre ha anche vinto la spesa per un anno.