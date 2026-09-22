Dopo il successo della scorsa primavera, Gerry Scotti ritenta la carta della prima serata e rilancia "La Ruota dei Campioni e... delle stelle". I nomi degli ospiti

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IPA Gerry Scotti

Mercoledì 23 settembre, alle 20.40, chi ama il game show di Canale 5 ha un appuntamento da non perdere: Gerry Scotti torna in prima serata con il primo speciale de La Ruota dei Campioni… e delle stelle. E lo fa con una mossa che non passa inosservata: portare in studio i tre ragazzi de Il Volo. Una scelta che, in un prime time sempre più combattuto, suona come un guanto di sfida lanciato alla Rai.

Ma diciamolo, chi ha passato le ultime stagioni a fare il tifo dal divano per i concorrenti più bravi sa bene che quella Ruota ha un fascino tutto suo. Stavolta, però, la posta si alza parecchio.

La Ruota dei Campioni e delle stelle: come funziona la serata con Il Volo

Il meccanismo è facile da seguire ma pieno di tensione. Sul palco si alterneranno nove Campioni, scelti tra quelli che hanno portato a casa i montepremi più ricchi de La Ruota della Fortuna. Giocheranno tre alla volta, in cinque sfide a tema, e ognuno proverà ad accumulare il bottino più alto possibile.

Accanto a loro, in manche tutte dedicate, ci saranno Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Senza acuti questa volta: i tre tenori dovranno vedersela con lettere, spicchi e tabelloni da risolvere, esattamente come qualsiasi altro concorrente. E chi li conosce sa che l’ironia non mancherà.

I tre Campioni con il guadagno più alto si giocheranno tutto in due manche supplementari. Chi chiuderà con il montepremi maggiore verrà incoronato Campione dei Campioni e avrà accesso a La Ruota delle Meraviglie, dove si può arrivare a vincere fino a 300000 euro. Una cifra che fa girare la testa più della Ruota stessa.

E naturalmente, accanto al tabellone, non poteva mancare Samira Lui, ormai volto inseparabile del programma e spalla perfetta per le battute di Gerry.

Il Volo gioca per beneficenza: il montepremi va all’Orchestra Giovanile Quattro Ottavi

Anche il componente de Il Volo che avrà vinto di più potrà tentare la sorte alla Ruota delle Meraviglie, sempre con in palio fino a 300.000 euro. Ma quella vincita non finirà nelle sue tasche: sarà interamente devoluta a Mediafriends per sostenere l’Orchestra Giovanile Quattro Ottavi.

Si tratta di un progetto sociale che rientra tra le iniziative dell’ente filantropico di Mediaset, Medusa e Mondadori contro il disagio giovanile. L’idea è offrire ai ragazzi che crescono in famiglie con difficoltà economiche o in condizioni di isolamento un’alternativa concreta: percorsi formativi, la musica come linguaggio comune, e la possibilità di sentirsi parte di una comunità invece che ai margini.

Viene quasi spontaneo pensare che Piero, Ignazio e Gianluca, che hanno iniziato a cantare giovanissimi, sentano questa causa particolarmente vicina. E per chi guarda da casa, ogni lettera indovinata avrà un peso tutto diverso.

Mettiamo insieme i pezzi: un Gerry Scotti in gran forma, campioni affamati di rivincita, tre star amatissime dal pubblico e un obiettivo benefico che dà senso a ogni giro di Ruota. Gli ingredienti per una serata che pesa nella corsa agli ascolti ci sono tutti. Mercoledì sera il telecomando avrà un bel dilemma da risolvere. Noi, un’idea su dove fermarci, ce l’abbiamo già.