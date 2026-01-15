La Ruota dei Campioni, Gerry Scotti fa il colpaccio con Gianni Morandi

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Gerry Scotti

Venerdì 16 gennaio alle 20.40 torna La Ruota dei Campioni, condotta, come sempre, da Gerry Scotti, con un ospite d’eccezione che non ha bisogno di presentazioni, Gianni Morandi. Un appuntamento che celebra i volti e le storie che hanno segnato l’attuale stagione de La Ruota della Fortuna, rilanciandone lo spirito con una formula più serrata e un respiro da grande evento, proprio come sta succedendo con Chi vuol essere milionario.

La Ruota dei Campioni, come si svolge la serata

La serata si sviluppa come un vero torneo, costruito attorno ai protagonisti che hanno raggiunto i montepremi più consistenti. Ogni sezione prevede cinque round e vede scendere in campo tre concorrenti alla volta, chiamati a misurarsi su conoscenze, prontezza e strategia che non deve mancare malgrado – a volte – la fortuna non sia un elemento da sottovalutare. Un meccanismo che mantiene alta l’attenzione e dà ritmo al gioco senza snaturarlo, proprio com’è pure nelle volontà del suo conduttore.

Il percorso culmina in una manche decisiva: i tre partecipanti che avranno accumulato le vincite più alte si ritrovano faccia a faccia per l’ultimo confronto. Da qui emerge il Campione dei Campioni, titolo che vale l’accesso a La Ruota delle Meraviglie, fase finale in cui il premio può arrivare fino a 300000 euro. Una posta in gioco importante, che abbiamo imparato a conoscere ogni sera alla fine delle puntate quotidiane de La Ruota della Fortuna.

Un ospite eccezionale

A impreziosire lo speciale è la presenza di Gianni Morandi, una pietra miliare dalla nostra musica. Un arrivo del tutto eccezionale per il quiz che non è solito avere ospiti ma basare tutto sul gioco. Accanto a lui, presenza ormai imprescindibile al tabellone, Samira Lui, molto più di una valletta ma praticamente co-conduttrice a tutti gli effetti. Trainata da questo successo, potrebbe pure approdare sul palco del Festival di Sanremo con Carlo Conti, ma per il momento ogni cosa è stata smentita: le prossime settimane saranno infatti quelle decisive per saperne di più su quello che potrebbe accadere.

Gerry Scotti, dal canto suo, conferma di voler molto di più dall’operazione rilancio de La Ruota della Fortuna. Il suo successo è ormai conclamato ma il conduttore pare non essere intenzionato a fermarsi. A dimostrarlo c’è anche la rimessa in onda di Chi vuol essere milionario, anche questo nella versione torneo, e che sta riscuotendo un ottimo successo.

Prodotta da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy, La Ruota della Fortuna è l’adattamento italiano del celebre format statunitense Wheel of Fortune, un titolo che continua a dimostrare di essere apprezzatissimo. E questo speciale ne è una conferma: una serata per chi ama i quiz, ma anche per chi cerca un intrattenimento pacato, tipico della televisione di una volta. L’appuntamento è quindi fissato per venerdì 16 gennaio, dalle 20,40, su Canale5. Contrariamente al Milionario, infatti, La Ruota dei Campioni inizia già dall’access prime time e quindi all’orario consueto. La puntata va in onda in contemporanea su Mediaset Infinity, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.