Anticipazioni La Ruota dei Campioni, gli ospiti di Gerry Scotti del 23 gennaio

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Gerry Scotti

Venerdì 23 gennaio, in prima serata alle 20,40, Canale5 propone un nuovo appuntamento speciale con La Ruota dei Campioni, il torneo che riunisce i protagonisti più vincenti dell’attuale stagione de La Ruota della Fortuna. Alla guida, come sempre, Gerry Scotti, volto familiare e ormai centrale del preserale e della prima serata Mediaset, pronto a orchestrare una nuova sfida che punta tutto sulle abilità dei concorrenti.

La Ruota dei Campioni, le anticipazioni del 23 gennaio

La serata si presenta come un evento autonomo, che celebra i concorrenti che hanno conquistato i montepremi più alti nelle puntate precedenti. Non è quindi solo una semplice estensione del gioco, ma una competizione a sé, costruita per alzare l’asticella e mettere a confronto i migliori, in un clima avvincente che ricalca quello degli access che abbiamo visto negli ultimi mesi e che hanno riscosso un successo incredibile perfino per Gerry Scotti.

Ad arricchire ulteriormente lo show, la presenza di due ospiti d’eccezione della musica italiana: Marcella Bella e Rita Pavone. Due artiste che rappresentano epoche e stili molto diversi, ma accomunate da carriere lunghissime e da un rapporto speciale con il pubblico televisivo.

Come funziona la gara

La struttura della serata sarà articolata e ben definita. La Ruota dei Campioni prevede tre incontri tematici, dedicati rispettivamente ai campioni della televisione, della musica e del cinema. Ogni incontro sarà composto da cinque round, durante i quali tre concorrenti alla volta si sfideranno per accumulare il maggior numero di vincite possibili. Una formula che consente di valorizzare competenze diverse e di mantenere alta l’attenzione, evitando tempi morti e ripetizioni.

Al termine delle tre sfide tematiche, i tre concorrenti che avranno totalizzato i guadagni più elevati accederanno a un’ultima manche decisiva. È qui che si decreta il titolo più ambito: chi riuscirà a imporsi verrà proclamato Campione dei Campioni, conquistando l’accesso al gioco finale, La Ruota delle Meraviglie. In palio, una cifra che fa la differenza: fino a 300000 euro, traguardo massimo che rappresenta il sogno di ogni partecipante.

Accanto a Gerry Scotti, immancabile la presenza al tabellone di Samira Lui, ormai presenza imprescindibile del programma e spalla perfetta della conduzione di punta di Canale5.

Prodotta da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy, La Ruota della Fortuna resta una delle trasposizioni più solide del format originale americano Wheel of Fortune. Anche in questa versione speciale, il programma conferma la sua forza, restando fedele a una formula che, da decenni, continua a piacere a un pubblico sempre più vasto.

Quando e dove vedere La Ruota dei Campioni

La Ruota dei Campioni va in onda il 23 gennaio, alle 20,40, su Canale5. Come di consueto, la puntata viene trasmessa in contemporanea su Mediaset Infinity, dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Il programma vive inoltre sui social attraverso gli highlights che vengono rilasciati nel corso della trasmissione. Come negli ultimi venerdì, La Ruota della Fortuna non va in onda per lasciare spazio alla versione estesa del programma. Diverso è invece il caso di Chi vuol essere Milionario alla domenica, che invece richiede la doppia conduzione di Gerry Scotti in access e in prime time.