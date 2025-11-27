La Ruota dei Campioni, ospiti e anticipazioni del 27 novembre: arriva Max Giusti

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Giovedì 27 novembre, alle 20,40, Gerry Scotti riapre le porte dello studio televisivo per un nuovo appuntamento con La Ruota dei Campioni, il torneo speciale che riunisce i concorrenti più vincenti di questa stagione de La Ruota della Fortuna. Una serata costruita per celebrare abilità, prontezza e quel pizzico di audacia che spesso fa la differenza sul tabellone, e che si preannuncia particolarmente ricca grazie alla presenza di ospiti d’eccezione e a una formula competitiva che è il segreto del successo dell’access prime time più sorprendente di questa stagione.

La Ruota dei Campioni, anticipazioni del 27 novembre

L’edizione speciale del 27 novembre sarà strutturata in tre incontri tematici, ciascuno composto da cinque round, in cui si confronteranno tre giocatori alla volta. È un’impostazione che, da un lato, valorizza le diverse strategie dei partecipanti e, dall’altro, mantiene alto il ritmo della puntata, in cui si alternano momenti di tensione a parentesi più incentrate sull’intrattenimento. Al termine dei tre blocchi iniziali, i concorrenti che avranno accumulato i montepremi più consistenti accederanno alla manche conclusiva, una sorta di finale secca che definirà il nome del Campione dei Campioni.

Il vincitore avrà accesso a La Ruota delle Meraviglie, una versione ulteriormente potenziata del celebre gioco finale: un tabellone più ricco, una serie di combinazioni più ampia e soprattutto la possibilità di conquistare un montepremi che può arrivare fino a 300.000 euro. Un traguardo che non rappresenta soltanto la chiusura di un percorso televisivo, ma anche il momento in cui si condensano emozioni e strategie maturate durante l’intera stagione.

Gli ospiti

A rendere la puntata ancora più vivace sarà la presenza di due ospiti particolarmente amati dal pubblico: Max Giusti – che prossimamente prenderà le redini di Caduta Libera – e Al Bano. Il primo, noto per la sua comicità, porterà in studio la sua verve; il secondo, invece, porterà la sua lunga esperienza televisiva – maturata parallelamente alla carriera musicale – al servizio dei concorrenti.

Accanto ai giocatori e al conduttore, non mancherà una presenza ormai diventata imprescindibile: Samira Lui, figura di primo piano per il tabellone. Non una semplice valletta, come ha tenuto a sottolineare Gerry Scotti, ma una grande protagonista del ritorno in auge del celebre quiz di Mike Bongiorno.

Prodotta da RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy, La Ruota della Fortuna si conferma la versione italiana del celebre format statunitense Wheel of Fortune, creato da Sony Pictures Television e distribuito a livello globale da Paramount Global Content Distribution. Una matrice internazionale che, unita alla tradizione televisiva italiana, dà vita a un prodotto familiare eppure in grado di rinnovarsi ancora attraverso appuntamenti come La Ruota dei Campioni.

Quando e dove vedere La Ruota dei Campioni

La nuova puntata de La Ruota dei Campioni, con la conduzione di Gerry Scotti, va in onda il 27 novembre dalle 20,40 su Canale5. Lo show ingloberà quindi anche la puntata dell’access prime time e proseguirà fino all’orario di conclusione della prima serata. Non solo. La partita è trasmessa in contemporanea su Mediaset Infinity e sui social, dove raccoglie i commenti e le opinioni dei tanti telespettatori che sono tornati ad appassionarsi al programma.

