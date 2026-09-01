La Ruota della Fortuna, Scotti anticipa: “Una serie di novità”. Il trionfo della Campionessa

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui

Come ogni sera, Gerry Scotti e Samira Lui hanno tenuto compagnia al pubblico di Mediaset con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, il programma che è ormai ufficialmente un caso unico nella storia della televisione italiana. In onda da più di un anno, in ogni stagione, quella del primo settembre è stata una puntata che ha visto il trionfo della Campionessa Giulia.

La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 1° settembre

Si è sentita l’aria settembrina all’interno dello studio de La Ruota della Fortuna: manca pochissimo al ritorno del competitor per eccellenza, perché Stefano De Martino è pronto a tornare in onda con Affari Tuoi il 6 settembre. E se questo è uno dei mesi prediletti di Scotti, perché gli ricorda quando tornava bambino, è anche campale per la televisione, che si appresta – finalmente – a uscire dal torpore estivo.

Tanti i programmi che tornano in onda, ma La Ruota c’è sempre stata: il 1° settembre abbiamo ritrovato la Campionessa Giulia, una “gran brava Campionessa”, così l’ha presentata Gerry Scotti al pubblico e agli sfidanti, Alberto e Gaia. Prima di dare il via al gioco con la prima manche, Piatti Estivi – dedicata al bánh xèo – Scotti ha voluto celebrare il programma e i risultati ottenuti: “Siamo un caso unico nella storia della televisione italiana. Per un anno intero abbiamo fatto tutte le stagioni e dobbiamo dire solo grazie al nostro pubblico”.

Chi ha vinto

Il tabellone dei Piatti Estivi è stato risolto da Giulia, anche se mancavano solo quattro lettere al completamento; una ricetta che non ha convinto molto il conduttore, che aspetta ancora quella dei suoi sogni, prima che La Ruota in versione estiva finisca. Si è susseguita, come da copione, una manche dopo l’altra; In fondo al mar, dedicata alla lepre di mare, poi il tabellone dedicato ai Tormentoni (su Para no verte más, brano del 1999).

Come ogni sera, La Ruota ha riservato le sue sorprese; Gaia era a zero, poi è andata a 8.800 euro e ha perso tutto. “Vincere a La Ruota è un misto di bravura e fortuna”. E, a tal proposito, Scotti ha lodato la Campionessa: del resto, andando in onda da più di un anno, ormai si intuisce la presenza di un Campione o una Campionessa in studio, per il talento e la caparbietà, quel senso che fa andare oltre la misura: mai arrendersi.

Dopo Compiti per le vacanze (con il tabellone basato sulla filosofia del “Non è mai troppo tardi”), è stato il turno della manche Ciak si gira, sul Re Leone. “Tuo padre è stupito dalla tua bravura: è veramente brava”, a dare la risposta è stata ancora una volta la Campionessa Giulia, elogiata dal conduttore e poi da Samira, che l’ha definita fenomenale. Prima della fine, un pizzico di nostalgia da parte di Samira: “Mi sembra ieri che facevamo settembre dell’anno passato”. Anche Scotti si è detto d’accordo: “Un anno volato”.

Naturalmente Giulia si è riconfermata Campionessa, e alla fine Scotti ha anticipato una piccola curiosità, perché, a breve, a detta del conduttore, “Inizieremo a snocciolare una serie di novità”. Con ogni probabilità, saranno le anticipazioni de La Ruota autunnale, visto che l’estate, ormai, nonostante le temperature, è ai suoi scampoli.