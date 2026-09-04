Venezia 2026, le pagelle dei look della terza serata
Se le prime due serate del Festival del Cinema di Venezia 2026 hanno scaldato i motori a colpi di strascichi e grandi classici, la terza passerella sarà probabilmente quella a delineare i veri trend di questa edizione. Si inizia con le sfilate delle star di 15/18 (A Place to Heal) e Mr. Nelson, Did You Kill People?, per chiudere con quella della nuova opera di Paul Schrader. Tra tessuti fluidi, scelte cromatiche inaspettate e altre meno, chi si conquisterà il nostro 10 e lode? Scopriamolo insieme. Ad aprire le danze è ovviamente Maggie Gyllenhaal, Presidente della Giuria del Concorso, con uno scenografico abito da sera nero firmato Balenciaga, dal taglio monospalla e con vaporosa gonna asimmetrica. Voto: 8-, peccato per il solito total black.