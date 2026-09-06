Cho Yeo-jeong, il nero non sbaglia mai. Voto: 8

Si parte nel segno di un’eleganza che non ha bisogno di alzare la voce. Cho Yeo-jeong sceglie un lungo abito nero dalla linea pulita e aderente, costruito per accompagnare la figura senza appesantirla. A rompere il rigore arriva la scollatura off shoulder, sottolineata da un profilo luminoso di cristalli che incornicia le spalle e porta immediatamente luce al viso. Il dettaglio funziona perché è prezioso senza diventare invadente, mentre il drappeggio sul fianco rende la silhouette meno severa. Capelli raccolti, gioielli ridotti al necessario e nessuna voglia di strafare: classica, sì, ma fatta molto bene. E a Venezia, dove basta poco per trasformare un abito da sera in un esercizio di stile troppo costruito, non è affatto poco.