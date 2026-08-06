La Ruota della Fortuna, Gerry aiuta i concorrenti. Poi scappa la parola proibita

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IPA Gerry Scotti conduce "La Ruota della Fortuna"

Le serate televisive non sarebbero più le stesse senza il consueto appuntamento con Gerry Scotti, Samira Lui e la loro Ruota della Fortuna. Anche giovedì 6 agosto il conduttore è stato protagonista dell’access prime time di Canale5 con una nuova puntata all’insegna di tabelloni, frasi da scoprire e curiosità.

Sempre dalla parte dei giocatori, Gerry Scotti decide di dare un piccolo aiuto ai concorrenti davanti a una delle definizioni più complicate della serata. Ma è il finale a regalare il momento più curioso della puntata, con un’esclamazione che finisce per mettere d’accordo concorrenti e conduttore.

“La Ruota della Fortuna”, Gerry dà un prezioso aiuto ai concorrenti

Il campione Michele, arrivato da Cosenza, torna in studio con l’obiettivo di difendere il titolo dagli sfidanti Greta e Nicola. Dopo un primo giro di ruota dedicato alla Pavlova, il celebre dolce che prende il nome dalla ballerina Anna Pavlova, la gara entra subito nel vivo con la manche In fondo al mar.

Come da tradizione, il tabellone propone una definizione dedicata a un animale marino, ma questa volta la soluzione si rivela particolarmente insidiosa. I concorrenti devono infatti indovinare il “cinto di mare”, un nome che mette tutti nell’incertezza proprio perché non ha a che fare con un animale noto.

Vedendo l’incertezza in studio, Gerry Scotti decide allora di dare un piccolo suggerimento, cercando di indirizzare il ragionamento dei concorrenti senza svelare la risposta. “Il cinto è un modo per dire qualcosa che cinge, un po’ come una cintura. Vi aiuto un po’.”

Samira coglie subito l’occasione per scherzare: “Nella grafica di In fondo al mar non c’è.”

“E anche se ci fosse, non lo vedreste!”, ribatte Gerry per cercare di aiutare ulteriormente. Alla fine il tabellone viene risolto da Greta e il mistero è svelato: il cinto di mare è un organismo marino trasparente, dalla forma allungata e simile a un nastro.

Tra un “cazzarola” e l’altro la partita resta apertissima

Archiviata la manche dedicata al cinto di mare, la gara prosegue tra tormentoni musicali, cinema e grandi momenti dell’estate. Michele, Greta e Nicola si affrontano punto dopo punto, senza concedersi tregua. Tutti e tre dimostrano grande prontezza, decisi a conquistare un posto alla Ruota delle Meraviglie.

L’equilibrio resiste per buona parte della puntata, fino a quando Greta riesce a costruire un piccolo vantaggio nelle manche finali. Proprio l’ultimo tabellone, però, rimette tutto in discussione.

La definizione è “Il manuale di istruzioni” e la soluzione da completare è “In quanti lo leggono veramente?”. Greta arriva a un passo dalla risposta corretta, ma sbaglia per una sola vocale.

“Cazzarola!”, esclama la concorrente, accorgendosi subito dell’errore e imbarazzandosi per la reazione.

Pochi istanti dopo anche Michele cade nella stessa trappola, commettendo lo stesso identico sbaglio. “Cazzarola!”, commenta questa volta Gerry Scotti, divertito dalla curiosa coincidenza. Nicola trova invece la risposta corretta, ma il recupero non basta per conquistare l’accesso alla Ruota delle Meraviglie.

Greta arriva a La Ruota delle Meraviglie

Grazie al vantaggio costruito nel corso della gara, Greta conquista il titolo di campionessa di puntata e approda alla Ruota delle Meraviglie, dove è chiamata a risolvere tre definizioni accomunate dalla parola “corsa“.

La concorrente, però, non riesce ad accendere di verde tutte le buste. Ne conquista soltanto una, portando a casa i 17 mila e 600 euro accumulati durante la gara, ai quali si aggiungono i 10 mila euro della busta indovinata.