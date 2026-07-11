La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti bacchetta il concorrente Michele: “Vedi di metterci un po’ meno”

IPA Gerry Scotti

Nemmeno il clima del weekend riesce a fermare la magia de La Ruota della Fortuna. Nella puntata andata in onda questo sabato, 11 luglio 2026, il salotto televisivo di Canale 5 ha aperto le sue porte confermando quella che è ormai una meravigliosa e solida abitudine per gli italiani. L’ingresso in studio di Gerry Scotti è stato, come sempre, un’iniezione di buonumore: accompagnato dalle note dei Fortuna Five, il conduttore ha ricordato la vera missione del programma, che peraltro non si ferma nemmeno ad agosto. Tra un passo di danza improvvisato sulle note di George Benson e i meritati complimenti alla band che è il fiore all’occhiello del quiz show, Gerry ha dato il via a una serata ricca di colpi di scena.

La Ruota della Fortuna tra siparietti e sogni televisivi

Il quiz, si sa, lo fanno i concorrenti. A difendere il titolo c’era Andrea, funzionario tecnico della Marina reduce da un debutto col botto da ben 60 mila euro. A tentare di soffiargli lo scettro sono arrivati Greta, dal mondo dell’occhialeria friulana, e Michele, giovane studente e cameriere pugliese con la televisione nel cuore. Proprio a quest’ultimo, Gerry Scotti ha regalato una perla di saggezza e incoraggiamento, ricordando i suoi esordi che poi si sono rivelati più fortunato del previsto. La laurea, quella che i suoi genitori sognavano, è arrivata solo un mese fa: “Io ho iniziato a studiare televisione 50 anni fa, mi sono laureato il mese scorso: mettici un po’ meno”, ha detto a Michele.

La gara è entrata subito nel vivo con un tabellone Piatti estivi che, per assurdo, nascondeva la soluzione Polenta Taragna. Un assist perfetto per l’ironia di Gerry, che ha difeso il piatto ricordando le sue amate tappe nei rifugi di montagna. Il campione in carica, Andrea, ha subito messo in chiaro le sue intenzioni dominando anche il tabellone Cartoline da, introdotto da una Samira Lui in un’improbabile e divertente versione brasiliana, e il round dei Tormentoni.

La fortuna, però, sa essere bendata e anche un po’ dispettosa. Lo ha scoperto a sue spese la sfidante Greta durante il Ciak, si gira: pur essendo in vantaggio, ha pescato lo sfortunato ciak con il popcorn, vedendosi costretta a dividere il suo montepremi con gli avversari. Una dinamica che ha spianato definitivamente la strada ad Andrea, bravo ad approfittare del Traghetto Express.

L’illusione della Ruota delle Meraviglie

Nonostante un sussulto finale di Michele, che si è aggiudicato L’Ultimo Round, è stato Andrea a confermarsi campione con un tesoretto di 13.100 euro. L’accesso a La Ruota delle Meraviglie, a tema Il cuscino, si è però rivelato un percorso a ostacoli. Indovinando una sola frase, il campione ha aperto la busta verde portandosi a casa 15000 euro (per un totale clamoroso di 88100 euro in due sere). La doccia fredda, o “l’amara sorpresa”, è arrivata con l’apertura della fatidica busta numero 3: all’interno si celavano i tanto ambiti 100000 euro.

A chiudere la lunga e intensa serata televisiva ci ha pensato il tabellone speciale dedicato al torneo di qualificazione dei campioni, un mini-evento per celebrare il primo anno del quiz. Tra Sergio, Rossella e Nicola – pesi massimi che in passato hanno superato i 200 mila euro di vincite – è stato proprio quest’ultimo, Nicola Zago, a spuntarla nel “Round Express”. Con i suoi 7.800 euro (cifra puramente simbolica), Nicola stacca così il biglietto per l’attesa puntata speciale della prossima settimana, dove raggiungerà Mauro Mugnolo e Flavio Rodolfi in una sfida imperdibile.