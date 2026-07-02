La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti mette da parte il gioco: l’appello per il Venezuela

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IPA Gerry Scotti

L’intrattenimento leggero dell’access prime time di Canale5 si ferma per lasciare spazio a una riflessione sulla cronaca internazionale più recente. Nella puntata del 2 luglio de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha scelto di spezzare il ritmo della gara per rivolgere un messaggio di vicinanza a un Paese in forte sofferenza.

Le parole di Gerry Scotti per il Venezuela

La puntata era iniziata seguendo i binari del collaudato copione dello show. In apertura spazio ai Fortuna Five, il gruppo musicale che intercetta sempre più il favore del pubblico e dello stesso conduttore, da sempre legato al mondo della radio e dei grandi successi. Subito dopo, l’ingresso in studio di Samira Lui, che ha sceso le scale ballando con un abito corto in pizzo azzurro cielo, mantenendo alta la quota spettacolo della trasmissione.

Ma nessuno poteva immaginare che il “Piatto del Giorno”, il Pabellón Criollo, tipica ricetta venezuelana, avrebbe spinto Scotti a congelare il meccanismo del quiz. Davanti alla parola “Venezuela”, il conduttore non ha potuto fare a meno di ricordare il tragico terremoto che ha recentemente colpito lo Stato sudamericano, interrompendo la scaletta per lanciare un appello accorato.

Il conduttore ha infatti voluto rivolgere un abbraccio e un pensiero di sostegno a tutti coloro che sono rimasti coinvolti nel sisma, con una menzione speciale per la folta comunità di italiani residenti in Venezuela e per i tanti venezuelani che oggi vivono in Italia. Una parentesi doverosa, che per un momento Un fuoriprogramma insolito, per lo show di Canale5, che è solito tirare dritto fino a La Ruota delle Meraviglie.

Gaetano si conferma campione

La competizione è poi entrata nel vivo con una sfida avvincente tra i tre concorrenti della serata: Denise, Matteo e Gaetano. Una partita rimasta sul filo del rasoio e caratterizzata da un sostanziale equilibrio fin dalle primissime battute. A rendere il match ancora più dinamico è stata la rinnovata veste della manche: il tabellone ha infatti abbandonato la grafica classica per presentarsi in una versione prettamente estiva. Tra le novità più interessanti vi è sicuramente l’introduzione del Traghetto Express, che ha dato una scossa alle strategie di gioco, accompagnato per l’occasione anche da un restyling della colonna sonora dello show.

Alla fine, a spuntarla è stato ancora una volta Gaetano, che si è confermato campione della puntata dimostrando ottimi riflessi e intuito. Una vittoria costruita passo dopo passo, grazie a una performance solida: il campione è riuscito a indovinare ben due tabelloni su tre a La Ruota delle Meraviglie, ipotecando una vincita certa. La parola chiave che ha suggellato il successo di questa sera è stata “lancio”, un termine che ha premiato la rapidità di Gaetano e ha chiuso in bellezza un appuntamento storico de La Ruota della Fortuna: la busta finale conteneva infatti 100000 euro. “Anche noi ci emozioniamo”, ha chiuso Gerry Scotti, “il pubblico ha vissuto una bellissima emozione”. L’appuntamento con La Ruota della Fortuna è fissato ancora per domani, in access prime time, dove rimarrà in onda per tutta l’estate con le novità appena introdotte e che rimarranno in programmazione almeno fino a settembre.