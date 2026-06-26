Terremoto in Venezuela, il gesto toccante della Regina Sofia di Spagna

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IPA Sofia di Spagna

La tragedia che ha colpito il Venezuela con due violenti terremoti di magnitudo 7.2 e 7.5 ha provocato centinaia di vittime, migliaia di feriti e danni ingenti in diverse aree del Paese. Mentre le squadre di soccorso continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di superstiti e il bilancio resta ancora provvisorio, dalla Spagna arriva uno dei primi interventi concreti della famiglia reale e in particolare da parte della Regina Sofia, madre di Re Felipe e suocera di Letizia.

L’aiuto della Regina Sofia di Spagna al Venezuela

La Regina emerita Sofia, da sempre impegnata sul fronte della solidarietà internazionale, ha deciso di attivare immediatamente la sua fondazione per sostenere la popolazione colpita dal terribile sisma.

Attraverso la Fondazione Regina Sofia è stato così disposto uno stanziamento straordinario di 20 mila euro, destinato alla Croce Rossa spagnola per rafforzare le operazioni di assistenza umanitaria nelle zone devastate dal terremoto.

Al contributo economico si aggiunge inoltre l’invio di medicinali e materiale sanitario, considerati essenziali per affrontare le prime fasi dell’emergenza.

Secondo quanto comunicato dalla fondazione, l’obiettivo è sostenere le organizzazioni impegnate direttamente sul territorio, garantendo cure mediche, beni di prima necessità e supporto logistico alle comunità rimaste senza casa.

Non è la prima volta che la Fondazione Regina Sofia interviene in occasione di calamità naturali. Negli ultimi anni l’organizzazione ha promosso raccolte fondi e inviato aiuti umanitari dopo il terremoto di Haiti del 2010, il tifone Haiyan nelle Filippine, i terremoti in Turchia e Siria del 2023 e, più recentemente, in occasione della DANA che ha colpito Valencia e dei gravi incendi boschivi che hanno interessato diverse regioni della Spagna.

L’iniziativa a favore del Venezuela si inserisce dunque in una consolidata attività benefica portata avanti dalla Regina 87enne che – dopo il recente incontro con Papa Leone – continua a utilizzare la propria fondazione come uno strumento operativo per sostenere le popolazioni colpite da guerre, disastri naturali ed emergenze umanitarie.

In un momento in cui il Venezuela è ancora impegnato nel difficile conteggio delle vittime e nella ricerca dei dispersi, il contributo economico e sanitario rappresenta un primo segnale concreto di vicinanza internazionale, destinato a sostenere le operazioni di soccorso e l’assistenza ai sopravvissuti.

Il sostegno di Letizia di Spagna al Venezuela

Il progetto di Sofia si inserisce nella più ampia mobilitazione della Casa Reale spagnola. Felipe e Letizia hanno infatti espresso pubblicamente vicinanza al popolo venezuelano attraverso un messaggio ufficiale, manifestando solidarietà alle famiglie delle vittime e assicurando la disponibilità della Spagna a collaborare nelle operazioni di assistenza.

Letizia, intervenendo a margine di un impegno istituzionale, ha parlato della tragedia con parole di forte partecipazione, sottolineando come Madrid stia seguendo con apprensione l’evolversi della situazione. La sovrana ha ricordato che la priorità resta il salvataggio dei sopravvissuti e ha confermato che il governo spagnolo ha già offerto il proprio sostegno alle autorità venezuelane.

Il gesto della Regina emerita assume così anche un valore simbolico: una risposta immediata che precede l’eventuale arrivo di ulteriori aiuti istituzionali e che conferma il ruolo della sua fondazione nelle grandi emergenze internazionali.