Sofia di Spagna in tailleur bianco davanti a Papa Leone, tra inchini e baciamani

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IPA Sofia di Spagna con Papa Leone

Tra i momenti più iconici della visita di Papa Leone XIV in Spagna, uno ha catturato l’attenzione degli osservatori di stile e protocollo: l’apparizione della Regina emerita Sofia vestita interamente di bianco nella Cattedrale dell’Almudena, a Madrid. Un’immagine dal forte valore simbolico, che va ben oltre la semplice scelta estetica.

La suocera di Letizia di Spagna ha esercitato il cosiddetto privilegio del bianco, una prerogativa riservata a pochissime sovrane cattoliche nel mondo. Mentre il protocollo vaticano impone tradizionalmente il nero alle donne durante gli incontri ufficiali con il Pontefice, alcune Regine e consorti cattoliche possono indossare il bianco come segno del loro speciale legame storico con la Chiesa.

Un gesto che, in occasione dell’omaggio alla Vergine dell’Almudena, ha assunto un significato ancora più profondo. La scelta cromatica della madre di Re Felipe non rappresentava soltanto il rispetto delle regole istituzionali, ma anche un messaggio di vicinanza al nuovo Pontefice.

Un linguaggio silenzioso ma potente, capace di trasformare la moda in uno strumento di rappresentanza diplomatica.

L’incontro tra la Regina Sofia di Spagna e Papa Leone

Per Sofia di Spagna si è trattato del primo appuntamento ufficiale accanto a Papa Leone, dopo che non ha potuto partecipare alla messa inaugurale del nuovo Pontefice a Roma.

Prima della cerimonia religiosa dedicata alla Vergine dell’Almudena, il Papa ha ricevuto in forma privata alcuni membri della famiglia reale presso la Nunziatura Apostolica. All’incontro hanno preso parte l’Infanta Elena, l’Infanta Cristina, Victoria Federica e Pablo e Miguel Urdangarin, in un momento che ha ulteriormente rafforzato il legame tra la Corona spagnola e la Santa Sede.

Subito dopo la Regina Sofia ha accompagnato il Papa nella cattedrale madrilena per uno degli appuntamenti più solenni ed emozionanti dell’intera visita apostolica. Un ruolo che la sovrana conosce bene: quella con Leone XIV è infatti la nona visita papale accolta in Spagna dalla Regina.

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La prima risale al 1982, in occasione dello storico viaggio di Papa Giovanni Paolo II, mentre l’ultima era stata quella di Benedetto XVI nel 2011.

Ma questa volta l’evento ha assunto un significato speciale. Per la prima volta Sofia ha svolto il ruolo di padrona di casa in qualità di Regina emerita, a oltre dieci anni dall’ascesa al trono del figlio. Una presenza che conferma ancora una volta la centralità della sovrana nella vita istituzionale del Paese e il suo consolidato rapporto con la Chiesa cattolica.

Nei giorni scorsi anche Felipe, Letizia e le figlie Leonor e Sofia hanno avuto modo di incontrare il Papa. E la Reina, come sua suocera, ha optato per il blanco per incontrare il Sommo Pontefice.

Il tailleur bianco di Sofia di Spagna per Papa Leone

Per l’incontro con Papa Leone, Sofia di Spagna si è affidata ancora una volta ad Alejandro de Miguel, tra gli stilisti più apprezzati del suo guardaroba istituzionale.

Il designer spagnolo ha realizzato per l’occasione un raffinato completo bianco su misura, pensato per coniugare sobrietà, raffinatezza e significato simbolico.

Il look era composto da una giacca sartoriale impreziosita da delicate applicazioni in pizzo e da pantaloni dal taglio lineare e impeccabile. Nessun eccesso ma solo perfezione delle proporzioni e qualità artigianale.

IPA

A 87 anni, Sofia continua a incarnare una visione della regalità fondata sulla discrezione. Il suo stile non cerca mai di imporsi, ma di accompagnare il contesto istituzionale con grazia e autorevolezza.

L’ensemble total white, illuminato dalla luce della cattedrale madrilena, ha enfatizzato proprio questa capacità di comunicare attraverso dettagli misurati e impeccabili. Una vera lezione di eleganza.