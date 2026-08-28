Rotolo di carta igienica nell’armadio, il trucco contro l’umidità che sta spopolando

IPA Carta igienica, il trucco contro l'umidità

Costa pochi centesimi, sta già in bagno e da qualche mese inspiegabilmente gira sui social come rimedio anti-umidità: un rotolo di carta igienica appoggiato in fondo all’armadio. L’idea è talmente semplice da sembrare sospetta.

La carta assorbe l’acqua quando ci asciughiamo le mani, quindi dovrebbe assorbire anche quella che ristagna nell’aria tra i maglioni piegati. Funziona? In parte sì. Con qualche precisazione d’obbligo che nei video da trenta secondi non trova mai spazio.

Perché la carta igienica assorbe l’umidità

La spiegazione sta nella cellulosa, il materiale di cui la carta è fatta. Le sue fibre sono porose e igroscopiche, cioè catturano il vapore acqueo presente nell’aria e lo trattengono. Il cartoncino centrale, più compatto, lavora allo stesso modo ma con più lentezza. È lo stesso principio per cui un pacco di biscotti lasciato aperto diventa molle in un giorno, e per cui i libri in una casa al mare si gonfiano a fine stagione.

Il rotolo si comporta quindi come un piccolo assorbi-umidità passivo. Lavora in silenzio, a costo zero e senza manutenzione. Il che spiega perfettamente perché il trucco sia diventato virale: è gratis, è già in casa e non richiede di comprare nulla.

Dove va messo e ogni quanto va cambiato

Il posto giusto è l’angolo più chiuso dell’armadio, il ripiano basso, il fondo dietro alle scatole delle scarpe: la zona dove l’aria non passa mai e dove l’odore di chiuso si sente per primo. Vale anche per i cassetti, per la scarpiera e per il mobiletto sotto al lavandino. Meglio un rotolo bianco e non profumato: quelli profumati coprono gli odori invece di assorbirli, che è un’altra faccenda.

Sulla durata non esiste una scadenza uguale per tutti, perché dipende da quanta umidità c’è nella stanza. La regola pratica è visiva: quando la carta si presenta ondulata, cedevole o umida al tatto, ha finito il suo lavoro e va sostituita.

Il limite di cui i video non parlano

Arriviamo alla parte scomoda. La quantità d’acqua che un rotolo riesce a trattenere è davvero piccola, soprattutto se paragonata a un assorbi-umidità a sali di calcio, quelli con la vaschetta trasparente che si riempie giorno dopo giorno. Con i sali il risultato si vede, letteralmente: c’è dell’acqua raccolta sul fondo. Con la carta non si vede niente, e quel non vedere niente è esattamente il motivo per cui il metodo sembra funzionare sempre.

Un rotolo dimenticato e ormai saturo smette di essere una soluzione e diventa il problema: carta bagnata, chiusa, al buio, appoggiata a pochi centimetri dai tessuti. Sono le condizioni ideali per l’odore di chiuso e, nei casi peggiori, per la muffa. L’opposto di quello che si voleva ottenere.

La variante con ammorbidente e oli essenziali

Nei contenuti più visti su tiktok il rotolo viene bagnato con qualche goccia di ammorbidente o di olio essenziale prima di finire tra i vestiti. Qui vale la pena fermarsi un attimo, perché si stanno mescolando due operazioni diverse: una serve ad asciugare, l’altra a profumare. Aggiungere liquido a un oggetto che dovrebbe togliere umidità è, a essere gentili, poco coerente.

Come profumatore fai da te, ovviamente, il rotolo funziona: il cartoncino trattiene le molecole aromatiche e le rilascia lentamente, senza l’effetto sparato di un deodorante per ambienti. L’accortezza che ripetono tutti è sempre la stessa, appena umido e mai inzuppato, altrimenti macchia ripiani e capi. E se l’armadio è già umido di suo, si sta solo aggiungendo acqua dove ce n’è troppa.

Cosa fare se l’armadio è umido per davvero

Non vi auguriamo di esservi mai trovati nella posizione di trovare veramente umido, veramente bagnato accanto al vostro armadio, perché a quel punto non basta nè il rotolo di carta igienica, nè le preghiere.

Le cose che funzionano davvero contro l’umidità sono molto meno fotogeniche, o “aesthetic”, se vogliamo disturbare l’inglese o un gergo inascoltabile che mischia le due lingue. Il primo passo da fare è sicuramente aprire le ante per una decina di minuti mentre si arieggia la stanza.

Poi possiamo riporre i capi solo quando sono completamente asciutti, compresi quelli tolti dallo stendino. Non stipare l’armadio fino all’ultimo centimetro, perché l’aria tra un capo e l’altro serve. Per gli odori, una ciotolina di bicarbonato costa quanto il rotolo e dura di più. Per l’umidità vera, i sali di calcio o le bustine di silica gel fanno un lavoro di un altro ordine di grandezza (e più utile).

Ultima verifica, quella che nessuno ha voglia di fare: se la muffa ricompare sempre nello stesso punto, il problema non è dentro l’armadio ma nel muro dietro. Nessun rotolo di carta igienica, per quanto virale, ha mai risolto un ponte termico.