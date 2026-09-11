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iStock Photos L'aspirapolvere Dyson più potente in offerta da comprare

Maneggevole, facile da utilizzare, ma soprattutto potentissimo: l’aspirapolvere Dyson Big Ball è una garanzia per chi cerca un elettrodomestico che aspiri lo sporco in modo efficace e semplice, in particolare su superfici delicate come il parquet.

Recensioni e commenti degli utenti lo confermano: l’aspirapolvere Big Ball è uno dei modelli più apprezzati del marchio Dyson per quanto riguarda le pulizie di casa. Unisce infatti una grande potenza di aspirazione con un design che garantisce la stabilità e non richiede l’uso del sacchetto.

Oggi trovi questo aspirapolvere rivoluzionario a soli 249 euro, un prezzo bassissimo e un’occasione da cogliere al volo per fare un vero e proprio investimento che durerà nel tempo e di cui non ti pentirai mai. Leggero e silenzioso, questo elettrodomestico per le pulizie ha conquistato tutti e su Amazon ha recensioni entusiastiche di chi l’ha provato e testato a casa propria.

Offerta Aspirapolvere Dyson Dyson Big Ball

L’aspirapolvere Dyson più potente in offerta

Il punto di forza di questo aspirapolvere è senza dubbio la tecnologia Ball. Si tratta di un sistema con una sfera centrale che consente all’elettrodomestico di ruotare su sè stesso durante le pulizie, seguendo i tuoi movimenti senza sforzi e consentendoti di arrivare praticamente ovunque per aspirare capelli, peli e polvere.

In sostanza se l’aspirapolvere si rovescia durante l’uso si rialza in automatico, garantendo una pulizia davvero semplice. A rendere tutto ancora più semplice c’è il cavo lungo ben 6,6 metri con un tubo telescopico leggero, esteso e regolabile sino a 1,25 metri di lunghezza. In questo modo il raggio d’azione dell’aspirapolvere arriva sino a dieci metri.

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Un altro elemento super apprezzato quando si parla dell’aspirapolvere Dyson Big Ball è la potenza. Arriva sino a 600 watt con un sistema ciclonico a doppio livello che permette di catturare anche le particelle microscopiche di polvere. L’aspirapolvere è senza sacchetto con una capacità di ben 1,5 litri e si svuota facilmente, solo premendo un pulsante. In questo modo è possibile eliminare lo sporco che si è accumulato senza sporcarsi mai le mani.

La manutenzione poi non richiede particolari sforzi. Il filtro si può lavare e riutilizzare, riducendo in questo modo i costi rispetto ai modelli che integrano filtri usa e getta. La garanzia è quella di Dyson, un marchio apprezzato e amato in tutto il mondo per la qualità dei suoi prodotti per le pulizie.

Con 249 euro poi ti porti a casa anche numerosi accessori. Prima di tutto la spazzola per pulire il parquet, dotata di setole extra lunghe e morbide, l’ideale per non graffiare una superficie così delicata. In dotazione troviamo inoltre una spazzola ottima per pulire sia i pavimenti che i tappeti a pelo basso. Infine troviamo una bocchetta per le fessure che ti permetterà di arrivare con il tuo aspirapolvere Dyson praticamente ovunque, raggiungendo anche gli spazi ristretti, e la spazzola per i mobili, comodissima per chi va sempre di fretta e per chi vorrebbe pulire anche il divano e superfici imbottite..

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