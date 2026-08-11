Lefant V1 scende al minimo storico e con la sua potenza di aspirazione, l’autonomia e gli accessori sfida aspirapolvere top di gamma

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Amazon L'aspirapolvere Lefant pulisce ed elimina lo sporco in pochi secondi

L’aspirapolvere senza fili rimane uno degli elettrodomestici più presenti in casa perché in pochissimo tempo elimina la polvere e se hai animali domestici è un vero portento contro i peli di cani e gatti perché li aspira in pochi secondi senza lasciare residui dietro di sé. Ovviamente quando si tratta di elettrodomestici pensiamo sempre a marchi d’eccellenza, quelli che consideriamo top di gamma perché hanno design, potenza e prestazioni come pochi altri.

Dyson in questo campo può essere considerato un vero punto di riferimento ma il sul “regno” sta per essere messo in pericolo da un aspirapolvere che ha lo stesso livello di efficienza e prestazioni del classico aspirapolvere Dyson più una caratteristica extra: il prezzo bassissimo.

L’aspirapolvere senza fili Lefant V1 che normalmente è online a poco più di 300 euro, oggi ha deciso di stupire tutti gli appassionati di pulizie e del brand scontando l’apparecchio del 71%. Un sconto che fa precipitare il prezzo finale a poco meno di 100 euro, un affare con cui è difficile concorrere, perfino per un marchio blasonato.

Lefant V1 sfida Dyson per le prestazioni top

Il Lefant V1 è un’aspirapolvere senza fili che già per questo motivo rientra tra i preferiti dagli utenti, ma la potenza di aspirazione fino a 40000Pa gli dà una marcia in più. L’apparecchio è in grado di raccogliere briciole, peli e polveri fini da qualsiasi superficie perfino quella dei tappeti dove lo sporco si annida maggiormente. Tutto questo lo farai senza preoccuparti di dover rimuovere manualmente residui di peli e capelli dalla spazzola perché il sistema antigroviglio riduce l’accumulo di queste sostanze sulle setole della spazzola.

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Le allergie ormai sono sempre più diffuse, ma utilizzando quotidianamente l’aspirapolvere Lefant V1 puoi vivere in un ambiente molto più sano, perfino se ci sono animali in casa. Questo perché l’aspirapolvere è dotato di filtro HEPA e di un sistema di filtrazione a 5 stadi che separa la polvere dalle impurità e dalle particelle sottili a 0,3 micrometri presenti nell’aria durante l’utilizzo.

A chi è consigliato il Lefant V1

L’aspirapolvere Lefant V1 è consigliato a tutti coloro che soffrono di allergie o hanno bambini in casa perché aspira efficacemente gli agenti allergeni, ma anche a chi vuole un apparecchio versatile in grado di affrontare qualsiasi sfida.

L’aspirapolvere come quelli di brand più famosi con poco meno di 100 euro ti assicura un dispositivo in grado di pulire qualsiasi superficie. A renderlo possibile è la spazzola principale con led che illumina anche gli angoli più bui oltre alla presenza di una bocchetta lunga e una con setole dure che permette all’aspirapolvere di passare dalla pulizia dei pavimenti a quella dei divani, delle tende o della macchina semplicemente cambiando spazzola. Tutto con un display touch che ti mostra in tempo reale informazioni come il livello della batteria, la modalità selezionata e lo stato del dispositivo. In questo modo potrai svolgere una pulizia più accurata e controllare le prestazioni dell’aspirapolvere in ogni momento.

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