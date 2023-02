Emma Marrone sensuale alla Milano Fashion Week: body a rete e gonna in vinile

Fonte: IPA Emma Marrone

Sensuale, trasgressiva e di tendenza: Emma Marrone ha lasciato tutti senza fiato alla Milano Fashion Week, presentandosi con un look total black da urlo che gioca con le trasparenze. La cantante non ha paura di osare e lo ha dimostrato ancora una volta con un outfit da Catwoman.

Emma alla Milano Fashion Week: body trasparente e gonna in vinile

Trasparenze e sovrapposizioni: così Emma Marrone osa e mixa tessuti e capi diversi per il suo appuntamento alla Milano Fashion Week. La cantante è arrivata alla sfilata di GCDS con un look total black che ha attirato su di sé gli sguardi di tutti: trasgressiva e sensuale, ha voluto osare, lasciando tutti a bocca aperta.

Per la settimana della moda milanese, l’ex volto di Amici ha indossato un sensualissimo body a rete elasticizzato e con reggiseno a vista, che gioca con le trasparenze e mette in risalto il generoso decollete. Ha optato per una giacca modello smoking leggermente oversize, scegliendo poi una gonna in vinile attillata con uno spacco vertiginoso.

Per completare il look niente calze e un paio di scarpe con cinturino alla caviglia dal plateau altissimo. Inconfondibile l’ispirazione ai look di super tendenza di Dua Lipa: la cantante ha preferito alla chioma sciolta un raccolto alto e tiratissimo con la riga in mezzo e un make up sui toni del marrone che allunga lo sguardo, per un risultato sensualissimo da moderna Catwoman.

Fonte: IPA

Emma Marrone, dove abbiamo già visto il suo look

L’outfit firmato da GCDS e scelto da Emma per le sfilate milanesi segue tutte le tendenze del momento, dalle trasparenze al vinile, che abbiamo già visto sfoggiare ad altre vip nostrane (e non).

Uno dei capi must della stagione invernale è stata proprio la gonna lucida in vinile, che avevamo visto – sempre in versione nera – indossata da Elisabetta Canalis nei mesi scorsi. La showgirl l’aveva mostrata su Instagram a novembre, in occasione di uno shooting fotografico, dove l’aveva abbinata con un top bianco strutturato che lasciava braccia e pancia scoperte, mettendo in risalto il suo fisico asciutto e tonico.

La Canalis è stata poi una delle protagoniste della New York Fashion Week, dove aveva sfoggiato un look firmato da Tory Burch sofisticato e super glamour, che giocava con sovrapposizioni e trasparenze. Un outfit – con intimo in vista, proprio come quello indossato dalla Marrone – dal sapore romantico e bon-ton, che puntava tutto sulla sensualità.

Che le trasparenze fossero un must di stagione ce lo hanno insegnato anche oltreoceano: basti pensare a Jennifer Lopez, che per la première del suo ultimo film Un matrimonio esplosivo ha scelto un bellissimo abito nude (trasparente ovviamente) impreziosito da una cascata di cristalli. E non dimentichiamo Heidi Klum, che lo scorso dicembre alla première di Avatar: The Way of Water aveva indossato un abito etereo e spettacolare.

L’effetto vedo-non-vedo però è amato anche dalle teste coronate: alla consegna dei Premi Nazionali della Cultura Letizia di Spagna si è presentata con un abito da cocktail (riciclato, come sempre nel suo stile) con la parte superiore in tulle.