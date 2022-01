Elisabetta Canalis, la gonna in vinile è super sensuale e un must di stagione

Elisabetta Canalis e le altre: la lingerie per Natale

Elisabetta Canalis non smette mai di sorprendere: la bellissima showgirl non sbaglia mai un colpo, utilizzando il suo profilo Instagram come una vera e propria vetrina per i suoi look mozzafiato. In uno dei suoi ultimi post la Canalis ha sfoggiato un outfit di super tendenza, indossando un capo must di stagione.

Elisabetta Canalis, la gonna in vinile è da copiare

La Canalis ancora una volta darci tantissimi spunti per i nostri look, con capi di super tendenza da aggiungere nel nostro armadio. Meravigliosa e super sensuale, Elisabetta Canalis continua a darci delle vere e proprie lezioni di stile, dalle quali prendere spunto per i nostri outfit più seducenti e chic. L’affascinante showgirl, che si sta godendo le meravigliose temperature di Los Angeles (come testimoniano le sue storie su Instagram in location da sogno), è stata immortalata dalla fotografa Mickaela Tombrock in una serie di scatti che hanno messo in risalto tutto il suo fascino.

Top bianco scollato che lascia scoperte le braccia toniche, la schiena e il ventre piatto, la gonna nera di vinile con uno spacco vertiginoso, la vera protagonista dell’outfit, e mani tra i capelli: la Canalis non potrebbe essere più bella. Merito del suo fisico asciutto, frutto di allenamenti e della sua alimentazione sana ed equilibrata, e, ovviamente, della sua naturale bellezza, che non l’ha mai abbandonata.

Non è la prima volta che Elisabetta ci mostra i suoi look più belli da copiare: solo qualche settimana fa aveva mostrato una fantastica tuta nera firmata Tom Ford che lasciava i fianchi scoperti, senza dimenticare quella in pizzo, sensualissima e in pieno stile Catwoman.

Elisabetta Canalis, la vita a Los Angeles dopo il lavoro in Italia

La vita di Elisabetta Canalis è divisa tra l’Italia e l’America: quest’anno, dopo le restrizioni che hanno colpito il nostro paese a causa del Covid, la bella showgirl è riuscita a tornare nella sua Sardegna per poi iniziare la nuova avventura con Vite da Copertina, che ha segnato il suo ritorno in tv.

L’arrivo in Italia però aveva cominciato a diffondere, sempre più insistentemente, le voci di una presunta crisi con il marito Brian Perri, perché a detta degli amici e di chi le sta accanto, l’Italia le manca sempre di più. “C’è chi dice che la vita americana comincia a starle stretta, e che tornare in Italia per Vite da Copertina l’avrebbe fatta riflettere su quanto la sua vita in California non sia altrettanto felice”, aveva annunciato il settimanale Oggi.

I pettegolezzi sulla crisi sono stati prontamente smentiti sia dalla Canalis che dal chirurgo: i due infatti si sono mostrati felici in uno scatto su Instagram, sostenendo la figlia per il suo primo giorno di scuola. Nonostante ciò le voci sono continuate a circolare, ma Elisabetta non ha voluto dar loro peso, lasciando che a parlare siano i fatti, visto che il suo matrimonio procede a gonfie vele: proprio di recente, in occasione delle festività natalizie, ha condiviso con i suoi follower un dolcissimo ritratto di famiglia, che ha messo a tacere ogni gossip.