Elisabetta Canalis, jumpsuit total black e fianchi scoperti: una dea

Elisabetta Canalis torna in Italia dopo il vaccino: le foto su Instagram

Elisabetta Canalis non non ne sbaglia una. Sfogliare il suo profilo Instagram è un vero e proprio viaggio nelle tendenze del momento e ogni scatto ci mostra dei look pazzeschi (da cui dovremmo prendere esempio). Negli ultimi la splendida conduttrice si mostra in una jumpsuit nera dalle linee semplicissime, perfetta per mettere in evidenza il suo fisico tonico e scolpito con classe ed eleganza.

Il look perfetto per una serata a Los Angeles (e non solo)

Elisabetta Canalis ci dà l’ennesima lezione di stile. La conduttrice si trova a Los Angeles, dove si sta godendo l’eterna estate californiana insieme al marito Brian Perri e alla figlia Skyler Eva. L’avevamo vista di recente splendida come una divinità greca in uno strizzatissimo bikini bianco, da fare invidia a tutte, mentre si divertiva sulla spiaggia (con tanto di corsetta insieme al suo cane).

Adesso, però, si cambia registro. La Canalis ha condiviso su Instagram il look che ha scelto per una serata nella Città degli Angeli. una jumpsuit total black di Tom Ford dalle linee semplicissime, aderente sul suo fisico scolpito, con maniche lunghe e collo a dolcevita. La “tuta” è un must di grande tendenza in questo autunno/inverno perché soddisfa le esigenze di tutte, con tanti modelli che ben si adattano ai vari tipi di fisico.

Non a caso le jumpsuit non mancano mai nell’armadio di Eli, che ci aveva già deliziato con una tuta in pizzo tutta trasparenze e sensualità. In questo caso la splendida Elisabetta, soda e slanciata, ha optato per un modello stretch che ne esalta le forme. Ma, come sempre, sono i particolari a fare la differenza: la tuta, infatti, lascia scoperti i fianchi rendendo l’outfit ancor più accattivante.

Elisabetta Canalis felice negli States

La vita di Elisabetta Canalis è divisa tra Italia e Stati Uniti, dove vive con il marito Brian Perri e la dolce figlia Skyler Eva. Quest’anno, dopo i vari lockdown, è riuscita a tornare nella sua Sardegna per poi iniziare la nuova avventura con Vite da Copertina, che ha segnato il suo ritorno in tv. Si vocifera che il programma non abbia raggiunto i risultati sperati e che potremmo non rivederla più alla conduzione su Tv8.

Bando alle supposizioni, la splendida Eli intanto si gode la famiglia in California, facendoci sognare con la sua incredibile bellezza e la sua energia senza fine. E chissà se prima o poi potrà realizzare il sogno di trasferirsi definitivamente nel suo Paese d’origine, pienamente appoggiato dal marito e dalla sua bimba (che parla benissimo l’italiano).