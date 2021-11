Elisabetta Canalis, estate infinita: in bikini bianco è divina

Elisabetta Canalis torna in Italia dopo il vaccino: le foto su Instagram

Bellissima, abbronzata e in splendida forma, Elisabetta Canalis si gode la sua estate infinita in famiglia, accanto al marito Brian Perri e alla loro figlioletta Skyler Eva. La splendida showgirl è da poco tornata in California, dove abita ormai da anni, e si gode le lunghe giornate di sole e di caldo tra piscina e spiaggia: con i fan ha voluto condividere degli scatti incantevoli, in cui sfoggia un bikini bianco da favola.

Elisabetta Canalis, una vera dea

Dapprima corre scattante sul bagnasciuga accanto al suo cane, poi abbraccia sua figlia e le stampa un tenero bacio sulle labbra, prima di scappare verso gli scogli dai quali si staglia contro il sole, come una vera dea. Elisabetta Canalis ha regalato ai suoi fan alcune bellissime foto della sua ritrovata estate californiana, del sole bollente che l’ha accolta dopo la lunga pausa trascorsa in Italia nella prima morsa del freddo. In spiaggia, indossa un incantevole bikini bianco che evidenzia il suo fisico mozzafiato, e riceve migliaia di complimenti dai suoi tantissimi follower.

Anche nei giorni scorsi, la Canalis aveva mostrato qualche scorcio del suo “inverno” che è ormai alle porte. Godendosi l’incredibile clima di Los Angeles, ne ha approfittato per concedersi un po’ di relax a bordo piscina nella splendida villa di amici, alternandosi tra lunghe ore al sole e infiniti giochi assieme alla sua Skyler Eva. Da mamma dolcissima e premurosa, è sempre al suo fianco e con lei si diverte da morire. E pensare che solo pochi giorni fa si stringeva in caldi maglioni per proteggersi dalle temperature in picchiata.

Elisabetta Canalis, da Milano a Los Angeles

Nei mesi scorsi, infatti, Eli è tornata in Italia. Dapprima ha trascorso l’estate nella sua amatissima Sardegna, quindi è volata a Milano per motivi professionali. Quest’anno è stata affidata a lei la conduzione di Vite da copertina, lo show di TV8 giunto ormai alla sua settima stagione. Senza contare che è stata chiamata a fare da presentatrice per una sera a Le Iene – compito affidato di settimana in settimana ad una diversa protagonista femminile del mondo dello spettacolo.

In tutto questo tempo, la Canalis ha fatto la spola tra l’Italia e gli Stati Uniti, un impegno decisamente gravoso, spesso accompagnata dalla figlia e talvolta raggiunta anche dal marito Brian Perri. D’altronde, non si è voluta lasciar sfuggire l’occasione di riprendere in mano la propria carriera televisiva, soprattutto se le apre nuove speranze di fare ritorno nel nostro Paese. Non è infatti un segreto che, tra i suoi sogni, ci sia quello di trasferirsi nuovamente in terra italiana.

Ma al momento la sua vita è ancora negli States, e qualche giorno fa la Canalis è tornata a casa, volando oltreoceano e facendo una breve tappa a Pittsburgh. Nella città natale di Brian, dove ha festeggiato il giorno del Ringraziamento in compagnia della famiglia di lui, ha avuto un assaggio del rigido inverno in arrivo. Infine, rotta verso Los Angeles: è qui che l’estate l’ha sorpresa di nuovo, con il suo caldo abbraccio.