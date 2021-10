Elisabetta Canalis, la tuta in pizzo su Instagram che vorremmo tutte

Elisabetta Canalis sul ring prende a pugni l’ex di Diletta Leotta

Elisabetta Canalis ha sfoggiato una tuta in pizzo su Instagram in pieno stile Catwoman che proprio vorremmo tutte. La sua bellezza è risaputa, e i suoi look ci ispirano sempre: la conduttrice di Vite da Copertina si trova al momento a Los Angeles, dove tutto sta procedendo per il meglio. Dopo il ritorno in Italia per girare le puntate dello show, è volata a Los Angeles con la figlia Skyler Eva e il marito Brian Perri.

Elisabetta Canalis, il look in pizzo che colpisce

Certo, nella foto condivisa su Instagram non ha sfoggiato la classica maschera da Catwoman, ma c’è da dire che il suo catsuit è davvero da urlo. Trasparenze e pizzi per un outfit molto sensuale, che vorremmo tanto indossare anche noi. Il suo post ha superato ampiamente i centomila like, e non è una sorpresa, dal momento in cui persino Paolo Conticini ha lasciato un cuore.

Nell’ultimo periodo, la Canalis si sta molto concentrando sul lavoro: con Vite da Copertina, è ritornata per qualche tempo in Italia, che, a detta degli amici e di chi le sta accanto, le manca sempre di più. Per questo motivo, il settimanale Oggi aveva parlato di un’eventuale crisi tra lei e il marito Perri.

La crisi smentita con Brian Perri

“C’è chi dice che la vita americana comincia a starle stretta, e che tornare in Italia per Vite da Copertina l’avrebbe fatta riflettere su quanto la sua vita in California non sia altrettanto felice”. Così aveva annunciato Oggi la crisi tra Eli e Brian, che poi alla fine è stata del tutto smentita da una foto condivisa dal chirurgo e repostata dalla showgirl.

Il suo scatto ha certamente entusiasmato i suoi follower, ma anche noi: il catsuit è decisamente il capo d’abbigliamento che tutte noi vorremmo nell’armadio. Magari non da sfoggiare ogni giorno, ma per sentirci al top, delle dive, proprio come Elisabetta. Più felice che mai, la showgirl vorrebbe semplicemente dedicarsi molto più al lavoro, senza però porre una fine alle questioni di cuore: con Perri, la vita va alla grande, insieme alla piccola Skyler Eva.