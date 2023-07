Elisabetta Canalis e Brian Perri, i retroscena sul divorzio: “Differenze inconciliabili e insanabili”

Il divorzio di Elisabetta Canalis e Brian Perri è ormai ufficiale: la coppia il 3 luglio scorso si è presentata davanti al tribunale di Los Angeles per ultimare le pratiche, e adesso cominciano a emergere i primi dettagli sul loro addio, di cui si parla già da qualche mese.

Divorzio Canalis-Perri: “È stata lei a mettere la parola fine”

È ufficiale: Elisabetta Canalis e Brian Perri hanno ufficialmente divorziato. A dare la notizia il settimanale Gente, che ha fatto sapere che lo scorso 3 luglio i due “si sono presentati presso il tribunale Stanley Mosk di Los Angeles, davanti al commissario Armando Duron per le pratiche di divorzio”.

Il giornale ha anche aggiunto che sarebbe stata proprio l’ex velina a mettere la parola fine al matrimonio con il chirurgo ortopedico “presentandosi in tribunale per la prima volta il 7 marzo per il deposito della sua istanza di divorzio”.

Cominciano quindi a emergere più dettagli sulla separazione della coppia, in crisi già da parecchio tempo. Pare che tra le motivazioni che hanno portato alla decisione di dirsi addio ci sarebbero “differenze inconciliabili e non più sanabili” che hanno portato a “un drastico allontanamento”.

Sembrerebbe anche che a complicare una situazione già precaria ci sarebbero state liti frequenti legati alla passione di Elisabetta per la kickboxing, uno sport “troppo maschile per Brian che non gradiva che la moglie tornasse a casa piena di lividi“.

Sul loro allontanamento non avrebbe invece influito il legame con Georgian Cimpeanu, il suo allenatore e da moltissimi definito come il suo nuovo fidanzato. Stando a quanto riportato da Gente “negli ambienti sportivi tutti sanno che il giovane è solo un amico e, per la Canalis, un allenatore. Del resto, quando Elisabetta non si allena con il suo coach personale, l’italiano Angelo Valente, è Georgian che la assiste. Quindi Cimpeanu non avrebbe alcuna colpa dell’addio a Brian”.

Elisabetta Canalis, l’addio a Brian Perri e il suo nuovo legame

Se da un lato il settimanale assicura che quella con l’allenatore sia solo una splendida amicizia, dall’altro l’ex velina sembra aver voltato pagina dopo il divorzio proprio grazie a George, con il quale è stata paparazzata dal settimanale Chi in costa Smeralda, tra uscite in spiaggia e relax a bordo piscina.

E lo dimostrerebbero anche i numerosi video su Instagram, nei quali i due mostrano una certa complicità. Una cosa è certa: è stata la passione in comune per la kickboxing a unirli. “Questo sport mi ha fatto conoscere delle persone che mi hanno letteralmente cambiato la vita”, aveva confessato qualche tempo fa.

Elisabetta non ha mai ufficializzato la relazione con Cimpeanu, e anche quando il divorzio era ormai cosa nota la showgirl si è limitata a pochissime dichiarazioni. “Confido nella sensibilità delle persone, non mi va di rilasciare niente“, aveva dichiarato a Striscia La Notizia.

Nel frattempo i rapporti con Brian Perri sarebbero sereni: sembrerebbe che i due non abbiano nessuna intenzione di portare avanti lunghe guerre in tribunale, come altre coppie celebri (prima fra tutte Ilary Blasi e Francesco Totti) soprattutto per il bene della loro piccola Skyler Eva: nessuna richiesta di mantenimento, l’affidamento della figlia è congiunto.