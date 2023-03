Elisabetta Canalis sul divorzio da Brian Perri: “Confido nella sensibilità”

L’amore tra Elisabetta Canalis e Brian Perri è finito: dopo mesi di indiscrezioni e di voci di corridoio, si è giunti all’ufficializzazione della separazione, senza clamore, però, almeno da parte dei diretti interessati. Una storia vissuta per dieci anni: il matrimonio, la nascita di Skyler Eva, il trasferimento a Los Angeles, gli scatti di coppia, rari, ma comunque felici. I dettagli di questo divorzio dicono molto, soprattutto sulla Canalis, che “confida nella sensibilità delle persone”.

Elisabetta Canalis e Brian Perri, perché divorziano

Elisabetta Canalis non è nuova ai clamori della stampa: prima di Brian Perri, tutti ricordiamo il suo affaire con George Clooney, vissuto sotto le costanti luci dei riflettori. Da quella storia, la Canalis ha imparato tanto, come evitare di alimentare le polemiche e il chiacchiericcio. Perché basta molto poco per dare adito a un pettegolezzo. Da quando sono iniziate a circolare le voci di divorzio, non è mai intervenuta direttamente.

Forse perché – evidentemente – un fondo di verità c’era, ma non solo. “Confido nella sensibilità delle persone, non mi va di rilasciare niente“, così avrebbe risposto l’ex Velina di Striscia la Notizia, come riporta Il Corriere della Sera, a chi chiede “qualcosa di più” sul divorzio e sul nuovo flirt. Nessun desiderio, dunque, di gettare benzina sul fuoco: contrariamente ad altri vip (come Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, o ancora Ilary Blasi e Francesco Totti), non ci sono stati comunicati su Ansa. Solo il silenzio.

La crisi tra Elisabetta Canalis e Brian Perri

La richiesta di divorzio, le differenze inconciliabili, il gossip su Georgian Cimpeanu, il nuovo flirt (pare) della Canalis. La “coppia” è stata sorpresa dai fotografi di Chi. Ma la crisi con Brian Perri non è recente e si è consolidata nel tempo, come ha riportato People in un articolo molto ben dettagliato.

Del resto, abbiamo assistito tutti alla “trasformazione” di Elisabetta Canalis: una donna forte, combattente, sul ring e fuori dal ring. Su di lei, quando tornava a casa dopo i primi allenamenti, Brian diceva: “Secondo te è bello che veda mia moglie così?”. Ma lei ha sempre chiesto supporto, nonostante i graffi al collo e le difficoltà. Un altro aspetto che potrebbe aver influito è certamente la nostalgia per l’Italia.

Sarebbe stata la Canalis, infine, a chiedere il divorzio, per “differenze inconciliabili”. Nessun mantenimento, nessuna pretesa, solo – ovviamente – l’affido congiunto della figlia, Skyler Eva. Naturalmente, per affrontare questo periodo, non può mancare l’affetto e il sostegno della famiglia: la mamma della Canalis è volata a Los Angeles dalla Sardegna per stare vicina alla figlia e alla nipotina.

Georgian Cimpeanu, il nuovo flirt

Nonostante il silenzio stampa, il gossip in ogni caso non si ferma. Ancor prima dell’ufficializzazione riguardo al divorzio, infatti, abbiamo conosciuto una nuova persona al suo fianco, un legame che c’è da tempo nella vita della Canalis e che si è rafforzato.

Georgian Cimpeanu, 29 anni, cresciuto a Guidonia ma originario della Romania, è un campione di kickboxing, proprio quello sport a cui la Canalis si sta dedicando negli ultimi tempi. Sorpresi da Chi proprio a Milano, in occasione della Fashion Week, non sappiamo molto di questa nuova coppia. Il silenzio, probabilmente, sarà ancora una volta la via scelta dalla Canalis per evitare qualsiasi clamore.