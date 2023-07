Canalis e Satta insieme: le ex di Vieri scatenate in Sardegna con i nuovi fidanzati

Fonte: IPA Elisabetta Canalis e Melissa Satta in vacanza insieme in Sardegna

Elisabetta Canalis e Melissa Satta in vacanza insieme. Le due soubrette hanno molto in comune: sono entrambe sarde, tutte e due hanno esordito in televisione grazie al ruolo di Velina mora a Striscia la notizia e hanno avuto un fidanzato in comune, ossia Bobo Vieri. Quest’ultimo ha amato la Canalis nei primi anni Duemila, per circa tre anni, mentre la storia con la Satta è andata avanti dal 2006 al 2011. Tempi lontani sia per Eli sia per Melissa: le due oggi sono felici accanto a nuovi amori (dopo un doloroso divorzio: Brian Perri per la Canalis, Boateng per la Satta).

Elisabetta Canalis e Melissa Satta sono state pizzicate dai paparazzi di Whoopsee mentre erano intente a godersi una giornata di mare in Sardegna con i rispettivi figli, Skyler Eva e Maddox, e i nuovi compagni. Il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu per la Canalis, il tennista Matteo Berrettini per la Satta. Tra tuffi e giochi in spiaggia il gruppetto è stato poi raggiunto in un secondo momento dall’imprenditore Renzo Rosso e sua moglie Arianna Alessi e altri amici.

La parola d’ordine è stata una sola: spensieratezza. Sui social network sia la Canalis sia la Satta hanno condiviso storie in cui si divertono, tra balli e lunghe tavolate. Segno di un’estate felice e all’insegna dell’amore. Una serenità che traspare da queste immagini, così come è impossibile non notare la complicità delle coppie, più innamorate che mai. In uno scatto si vedono le due modelle che corrono mano nella mano, allegre e al settimo cielo.

In un’altra, invece, Berretini insegue affettuosamente Maddox, il figlio che Melissa ha avuto nove anni fa dall’ex marito Kevin-Prince Boateng. La 37enne guarda i due con amore, più che mai soddisfatta di questo legame che il tennista romano è riuscito a instaurare con il bambino. Matteo e Melissa si frequentano solo dallo scorso dicembre ma, in barba a critiche e malelingue, hanno saputo già creare un rapporto serio e molto solido. In questi mesi la Satta ha pure conosciuto i genitori dello sportivo.

Non è ancora uscita ufficialmente allo scoperto, invece, Elisabetta Canalis. L’ex migliore amica di Maddalena Corvaglia non ha mai nascosto la sua frequentazione con Cimpeanu – anzi, spesso lo mostra nelle storie di Instagram – ma a riguardo non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione. Così come continua a mantenere il massimo riserbo sulla fine del suo matrimonio con il chirurgo ortopedico americano Brian Perri.

Stando agli ultimi gossip sarebbe stata Elisabetta Canalis a chiedere il divorzio a causa di presunte differenze inconciliabili e non più sanabili, che avrebbero portato ad un drastico allontanamento. “Un passo inevitabile anche a causa dei litigi sempre più frequenti, pure per la scelta di Elisabetta di praticare kickboxing. Troppo maschile per Brian che non gradiva che la moglie tornasse a casa piena di lividi”, ha assicurato il settimanale Gente.

Piccola curiosità: sia Elisabetta Canalis sia Melissa Satta hanno scelto partner più giovani per ripartire in amore. Georgian Cimpeanu ha 29 anni, quindici meno della Canalis, mentre la Satta è più grande di Berrettini di dieci anni. Una differenza d’età che non sembra essere un problema per i diretti interessati.