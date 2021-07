Elisabetta Canalis torna alla conduzione dopo 7 anni con Vite da Copertina

editato in: da

Elisabetta Canalis torna in Italia dopo il vaccino: le foto su Instagram

Un ritorno in tv che era atteso da anni, quello di Elisabetta Canalis, che ora si prepara a sorprendere il pubblico con la conduzione completamente rinnovata di Vite da Copertina. Lo show è in onda dal 1° settembre 2021 su Tv8 ma le riprese sono già iniziate.

La showgirl sarda raccoglie il testimone di Rosanna Cancellieri e assicura un programma con un taglio rinnovato. D’altronde, erano questi gli intenti di Sky per la settima edizione della trasmissione, per la quale ha scelto di puntare su un ingaggio particolare che assicurasse freschezza e professionalità al contempo.

Sentita da Sorrisi e Canzoni Tv, Elisabetta Canalis ha risposto con entusiasmo a questa proposta con la quale ha finalmente trovato la quadra per dare una svolta alla sua carriera, fermata da qualche anno proprio con l’intento di rivederne alcuni punti fondamentali: “Mancavo da qualche anno dalla tv e avevo bisogno di mettere a fuoco davvero cosa volessi fare. Avevo delle idee mie e Sky mi ha proposto questo programma molto divertente, che in passato è stato condotto da altre persone, con l’idea di cambiargli immagine e renderlo più attuale.”

Per la splendida showgirl di Alghero, si tratta anche di un debutto atteso per tutta la vita. Sarà, infatti, la sua prima volta alla conduzione in solitaria. La scommessa di Antonella D’Errico, direttrice di Tv8, è quindi tutta da vincere: “Mi ha voluto la manager Antonella D’Errico: sono riconoscente per l’offerta, perché, dopo tanti anni di carriera, è la prima volta che ho un programma in studio da sola, dove sono la conduttrice”.

Elisabetta manca dalla tv dal 2014, quando condusse l’ultima edizione di Zelig Off. Da quel momento, ha deciso di prendersi una lunga pausa dal piccolo schermo per dedicarsi a se stessa e alla famiglia, che ha formato con il marito Brian Perri. Dal chirurgo statunitense ha avuto la sua prima e unica figlia, Skyler Eva, che ha cresciuto con amore e che ora ha il suo stesso sorriso.

In questi anni, è stata anche nel docu-reality Le Spose di Costantino su con Costantino Della Gherardesca, nella prima edizione di Sanremo Young e nella fiction L’Isola di Pietro, con Gianni Morandi, su Canale5.

Vite da Copertina è in programma per il 1° settembre, alle ore 17,30, su Tv8. Come di consueto, s’indagherà sulla vita dei vip e su tutti i particolari che la caratterizzano, sbirciando i dettagli di un mondo dorato che, da sempre, è in grado di affascinare il pubblico.