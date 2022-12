Heidi Klum alla premiere di “Avatar”: splendida come sempre

Heidi Klum non sbaglia mai un colpo in fatto di moda. Per la premiere di Avatar: The Way of Water ha scelto un vestito a dir poco a tema. Un abito Lever Couture che genera un effetto "illusione": nude look, certo, ma la stoffa del vestito è una vera e propria innovazione. La Klum sembrava vestita di "acqua", riprendendo lo spunto dal film. Un look che ha generato consensi, e al suo fianco ovviamente era presente il marito Tom Kaulitz.