Elisabetta Canalis alla New York Fashion Week

Elisabetta Canalis ha lasciato la California per partecipare alla New York Fashion Week, che apre le danze del fashion month, che dopo la Grande Mela coinvolgerà Londra, Milano e Parigi. E così la showgirl, in attesa di volare in Italia, ha partecipato alla sfilata di Tory Burch, incantando tutti con un look d'effetto.