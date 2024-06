Katy Perry bellissima in minidress rosso e strascico alla Paris Fashion Week

Fonte: IPA Katy Perry e lo scandaloso giubbotto di pelle: una scollatura così non si era mai vista

Un vero e proprio ritorno da femme fatale quello di Katy Perry, che alla Paris Fashion Week tra abiti da sogno e scollature, ha voluto stupire tutti con un vestito davvero particolare che riprende il suo ultimo progetto musicale. Rosso e attillatissimo, il look della cantante ha lasciato i fan senza fiato grazie a un lungo e particolare effetto a sorpresa.

Katy Perry, il minidress rosso alla Paris Fashion Week

Pronta a risuonare nelle orecchie e nel cuore dei fan a partire dall’11 luglio, Katy Perry ha partecipato alla Paris Fashion Week dando sfoggio di tutta la sua eleganza e gusto per i particolari. La cantante trentanovenne, ormai pronta a lanciare il suo ultimo singolo, si è presentata a diversi eventi della kermesse indossando sempre dei look mozzafiato: uno, in particolare, ha attirato l’attenzione dei fan per via del suo effetto sorpresa.

Katy infatti, arrivando all’Hôtel Ritz della capitale francese, è scesa da una lunga limousine in un minidress rosso monospalla attillatissimo di Balenciaga: i lunghi capelli mossi e il make-up molto naturale hanno inizialmente fatto pensare a un look molto più sobrio di quello che è in realtà.

Scendendo dall’auto e procedendo verso la scalinata, infatti, Katy Perry ha svelato l’intero abito srotolando dietro di sé un lunghissimo strascico che riportava in grassetto bianco parte del testo di Woman’s World, la sua ultima canzone in uscita l’11 luglio. Secondo quanto riportato da Rolling Stone, lo strascico portato da Perry arriva a una lunghezza di 500 piedi, circa 150 metri. Un colpo di scena davvero inaspettato, oltre che un ottimo modo per promuovere la sua ultima canzone.

Katy Perry, il nuovo singolo è “Woman’s World”

Oltre ad aver decisamente lasciato senza fiato i tanti che l’hanno attesa davanti all’hotel, con il suo minidress Katy ha sicuramente aumentato l’entusiasmo per l’arrivo di Woman’s World. La cantante, qualche settimana fa, aveva già regalato qualche piccola anticipazione grazie a un video di circa 15 secondi sui suoi canali social in cui i fan avevano potuto sentire qualche piccolo spezzone del nuovo singolo.

Ora, l’attesa è per la sua uscita l’11 luglio 2024. Un brano che potrebbe aprire una nuova era artistica della cantante, considerando che il suo ultimo progetto musicale risale al 2020, anno in cui ha pubblicato Smile, il suo quinto album in studio. Woman’s World è invece il primo singolo estratto dal suo attesissimo sesto album, che però deve ancora essere annunciato sia a livello di composizione e tracklist che come data d’uscita.

Ad aprile la cantante aveva raccontato in un’intervista che il prossimo album sarebbe stato uno dei più allegri di tutta la sua discografia: “Devo ancora fare un disco che parta da un momento in cui mi sento davvero felice, completa e piena d’amore.” Un progetto che apre davvero una nuova era, come spiegato da lei stessa ad agosto durante uno spettacolo a Las Vegas: “Se non potete amarmi nella mia era Witness e Smile, allora non potete amarmi nella mia era KP6.”