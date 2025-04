Katy Perry sul palco in armatura: il look per il The Lifetimes Tour

Sulla scia della recente controversa missione spaziale, Katy Perry ha dato il via al suo tour indossando tutta una serie di tenute a tema: i look stellari nel dettaglio

Fonte: IPA / Getty Images Katy Perry, 10 look che hanno fatto la storia tra follia e divertentimento

Un’apertura spaziale – da intendere alla lettera, i meglio informati capiranno – quella di Katy Perry al The Lifetimes Tour. Sulla scia del dibattutissimo volo Blue Origin, la cantante di ET ha dato il via ufficiale alla sua stagione di concerti e la serata a sancirne l’inizio ha compreso alcuni riferimenti intergalattici, non propriamente discreti, che difficilmente sarebbero passati inosservati. E lei lo sapeva bene.

Katy Perry apre il “The Lifetimes Tour” in tenuta intergalattica: il look

Ci siamo: Katy Perry ha inaugurato il periodo dell’attesissimo The Lifetimes Tour con una prima tappa a Città del Messico, e lo ha fatto assicurandosi che nulla fosse lasciato al caso.

Cavalcando l’onda delle polemiche ad orbitare attorno al suo recente viaggio al femminile nientemeno che nello spazio, ecco tutta una serie di costumi cosmici approdare sul palco.

Sospesa in aria, l’artista ha indossato per prima quella che aveva tutta l’aria di un’armatura robotica, composta da stivali metallzzati alti fino alla coscia, con tanto di giarrettiera olografica, una tuta aderente dotata di ampio spacco addominale, maniche complete di dadi e bulloni, un colletto decorato a formare un cuore in prossimità del décolleté e uno scenografico copricapo da cui fuoriuscivano due tubi.

Fonte: IPA

Ma, ad un certo punto, ecco il colpo di scena: in men che non si dica l’artista si è data ad inattesi cambi d’abito, uno più stravagante dell’altro, sostituendo la tenuta precedente con un completo scultoreo verde pistacchio.

Fonte: Getty Images

Il secondo outfit spaziale era composto da una tuta borchiata dalla silhouette strutturata con peplo, scollatura quadrata e slip: al di sotto di questi spuntavano delle collant a rete bianche, abbinate a scaldamuscoli ton sur ton a sfiorare la coscia e massicce sneakers con platform.

Fonte: Getty Images

Sulla medesima scia, eccola sfoderare un due pezzi fantascientifico che pareva essere composto da frammenti di computer: a comporlo erano un corpetto intimo con reggiseno conico annesso e spalle acuminate, hot pants en pendant e stivali in pelle nera alti fino alla coscia.

Fonte: Getty Images

È stato poi il turno della mise più glamour, che verteva su di uno splendido body scultoreo tinto di un’accattivante tonalità rosso ciliegia: la caratterizzante scollatura profonda a spalle scoperte si estendeva sino all’ombelico, con luminose file di cristalli color verde acqua a costellarne il tessuto. Come da divisa, dei collant a rete color carne e degli stivali cuissardes argento finivano l’ensemble.

Katy Perry bersagliata dalle critiche per il suo viaggio nello spazio: cos’è successo

Da giorni non si parla d’altro: molte sono state le opinioni a sfavore della missione spaziale tutta al femminile compiuta da Katy Perry, Lauren Sánchez e le loro amiche a bordo del Blue Origin, proprietà della società spaziale di Jeff Bezos il quale, oltre ad essere il secondo uomo più ricco del mondo, è anche il futuro marito della giornalista americana.

Un evento grandioso, con tanto di televisioni e siti in collegamento da ogni angolo della Terra, tutti pronti per trasmettere e insieme assistere al viaggio – di undici minuti – dell’equipaggio stellare ai confini dello spazio. La missione, in origine dipinta come una pietra miliare del femminismo, è stata infine etichettata come un semplice, costoso ed inquinante spot pubblicitario atto a promuovere i biglietti per lo spazio che Blue Origin intende vendere ai turisti.

Attonita di fronte alla valanga di critiche ricevuta Katy Perry si è poi dichiarata pentita di quanto organizzato ma, di certo, ha saputo volgere a suo favore il fitto chiacchiericcio alimentandolo a suon di musica, e stile.